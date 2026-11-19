Daniel Rodríguez, en el Campeonato del Mundo de tenis de mesa adaptado. - RFETM

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador andaluz Daniel Rodríguez se ha proclamado este jueves subcampeón de la Clase 2 individual en el Campeonato del Mundo de tenis de mesa adaptado, disputado en Pattaya (Tailandia), y ha sumado así la tercera medalla de la delegación española en dicho certamen.

Esta plata de Daniel Rodríguez se ha unido a la lograda por Ánder Cepas y Juan Bautista Pérez en dobles masculinos y al bronce de Martina Sande y Eder Rodríguez en dobles mixtos. El presidente de la Real Federación Española Tenis de Mesa (RFETM), Miguel Ángel Machado, ha acompañado a los representantes de la delegación nacional durante todo el campeonato.

En su primera participación mundialista, Rodríguez empezó con victoria en octavos de final ante el checo Jiri Suchanek por 3-0 (15-13, 11-6 y 11-8). En cuartos superó al ruso Dmitrii Chubarov por 3-0 (11-9, 11-4 y 12-10), asegurando su presencia en el podio sin haber cedido ningún juego.

El motrileño dio un paso más en semifinales batiendo al francés Fabien Lamirault por 3-1 (11-7, 13-15, 11-8 y 11-6). Tras el empate del francés en el segundo juego, Rodríguez ganó los dos siguientes para acceder a una final donde venció al polaco Rafal Czuper por 0-3 (10-12, 3-11 y 10-12).

En el dobles masculino de Clase MD18, Cepas y Bautista Pérez fraguaron su medalla tras superar en octavos a los suecos Emil Andersson y Sam Gustafsson por 3-0; en cuartos, a los belgas Laurens Devos y Marc Ledoux por 3-0; y en semifinales, a los japoneses Hayuma Abe y Koyo Iwabuchi por 3-1, remontando el juego inicial. En la final, los españoles ganaron el primer juego y forzaron el quinto ante los ucranianos Lev Kats e Ivan Mai, que terminaron imponiéndose por 2-3 (11-8, 7-11, 4-11, 12-10 y 8-11).

El bronce en el dobles mixto de la Clase XD7 supuso el primer podio de una mujer española en un Mundial ParaTT. Sande y Eder Rodríguez comenzaron con un triunfo por 3-2 ante los rusos Dmitrii Lavrov y Elena Tikhonenkova; en cuartos, remontaron dos juegos de desventaja a los brasileños Fabio Silva y Thais Fraga Severo hasta ganar por 3-2 (6-11, 8-11, 12-10, 11-8 y 11-6) y asegurarse la medalla; y en semifinales, los surcoreanos Yeongjin Jang y Mi Gyu Lee pusieron fin a su recorrido por 1-3.