Daniela Picó mejora con mazas y cinta en el Campeonato del Mundo de gimnasia rítmica

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las españolas Daniela Picó, con sus 54.500 puntos de este jueves, y Alba Bautista, con sus 47.500, se han situado respectivamente 12ª y 22ª de manera provisional en el All-Around del 42º Campeonato del Mundo de gimnasia rítmica, que se está disputando en Fráncfort (Alemania), tras haber realizado también sus rotaciones de mazas y cinta.

En las instalaciones del Festhalle, Picó continuó su certamen desde el Grupo B de gimnastas y recibió con las mazas 27.850 puntos, a razón de 7.300 en su ejecución, 7.750 en su habilidad artística y 12.800 de coeficiente de dificultad. Luego cosechó con la cinta 26.650 puntos, a tenor de 7.350 en ejecución, 7.600 en habilidad y 11.700 de dificultad.

Por su parte, desde el Grupo C, Bautista obtuvo con las mazas 24.750 puntos, a razón de 6.350 en ejecución, 7.500 en habilidad y 10.900 de dificultad. Más tarde, consiguió con la cinta 22.750 puntos, a tenor de 6.450 en ejecución, 7.400 en habilidad y 8.900 de dificultad.

A falta de que acaben los demás grupos de competidoras en la sesión vespertina, la alemana Darja Varfolomeev sigue por ahora liderando la tabla clasificatoria del All-Around, habiendo logrado 29.250 puntos con el aro, 29.700 con la pelota, 27.950 con las mazas y 30.050 con la cinta.