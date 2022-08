DAZN presenta 'Amantes del deporte, bienvenidos', su nueva campaña de marketing

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de streaming de deporte DAZN ha estrenado este miércoles su nueva campaña de marketing 'Amantes del deporte, bienvenidos a DAZN', con una estrategia de segmentación regional para llegar a los aficionados de los diferentes deportes y equipos, según un comunicado.

La campaña se basa, principalmente, en un anuncio de televisión que, apelando "al amor incondicional con el que los aficionados disfrutan del deporte", ensalza el sentimiento único con el que estos viven su pasión. "Es precisamente ese carrusel de emociones, de alegrías y desilusiones, de euforia y rabia, de sorpresas y sufrimiento, lo que une y conecta a las diferentes aficiones que disfrutan del deporte en directo en DAZN", explicó el comunicado.

Al mismo tiempo, la producción muestra las imágenes más impactantes de competiciones como LaLiga, Formula 1, MotoGP, la Euroliga, Premier League o la Champions femenina, que emite la plataforma. Los sonidos más puros de los diferentes deportes toman el protagonismo durante la pieza audiovisual, integrados a la perfección con una banda sonora protagonizada por la canción 'Can't take my eyes off you' interpretada por Nina Nesbitt.

DAZN eligió a Hovik Keuchkerian para poner voz a la campaña. El actor también cuenta con una gran trayectoria como boxeador profesional, coronándose e dos ocasiones campeón de España de los pesos pesados, con un récord en su retirada de 16 victorias (15 de ellas por KO) y tan solo una derrota. "Estoy encantado de formar parte de este equipo. Es una oportunidad única de aunar mi pasión por la interpretación y el amor que siento por el deporte, especialmente por el boxeo", señaló.

El SVP Marketing de DAZN España, Alessio Sarina, indicó que la campaña "conectará de un modo único con los aficionados del fútbol, baloncesto, automovilismo o motociclismo". "Podrán verse representados en ese amor tan especial que sentimos todos, sin importar cuál sea nuestro equipo o nuestro ídolo. DAZN es el punto de encuentro de los amantes del deporte y queremos darles la bienvenida a todos, especialmente a los seguidores de LaLiga, que son los que por primera vez podrán disfrutar de la competición en la plataforma", aseveró.

Las agencias creativas globales Dentsu McGarryBowen y Hogarth se encargaron de esta campaña, adaptada a diferentes formatos, junto con la agencia local Comunica+A y las agencias de producción Zissou Producciones y Dcut.