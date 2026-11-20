Imagen de la tienda Decathlon Aranjuez - DECATHLON ARANJUEZ

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decathlon abrió este viernes una nueva tienda en Aranjuez (Madrid), la primera en la localidad madrileña, ubicada en el parque comercial Alerce Park Aranjuez y que dispone de 1.500 m2 dedicados íntegramente a más de 70 deportes, con la que la compañía consolida "su posición como referente dentro del ecosistema deportivo de la Comunidad de Madrid" con un total de 24 tiendas.

La marca multideporte mundial indicó que entre las disciplinas deportivas más destacadas en Decathlon Aranjuez se encuentran los deportes de montaña, el fitness, la natación, el ciclismo y la pesca, algunos de los deportes "con más arraigo" en el sur de la Comunidad de Madrid. El horario habitual de apertura será de lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 horas, incluyendo domingos y festivos aperturables.

Según informó este viernes Decathlon en nota de prensa, esta nueva tienda potencia además la experiencia omnicanal al conectar su propuesta en el espacio físico con su oferta online, incorporando servicios como la 'Recogida en tienda' que facilita plazos de entrega desde 1 hora, en función de la disponibilidad.

Además, el nuevo establecimiento incorpora la nueva imagen de la compañía, que incluye una mejora integral de la experiencia del cliente y un salto cualitativo en la digitalización física gracias a innovaciones como la implementación de etiquetas electrónicas.

Del mismo modo, la apertura de este nuevo establecimiento ha generado 23 nuevos puestos de trabajo directos, conformando un equipo total de 30 colaboradores comprometidos con ofrecer un asesoramiento cercano y técnico de alta calidad.

Asimismo, el nuevo espacio ofrece servicios circulares como Segunda Vida, además de un taller de Reparación y Mantenimiento y Servicio de alquiler, con el objetivo de alargar la vida útil del material deportivo, facilitar soluciones prácticas para el día a día y reforzar la apuesta de la compañía por la accesibilidad y la circularidad.

"Estamos muy ilusionados por ser el nuevo punto de encuentro de los deportistas en Aranjuez. Sabemos que para la ciudad el deporte es una parte fundamental de su cultura e identidad, por lo que nos llena de orgullo llegar por primera vez a una ciudad que tanto nos estaba esperando. Además, contamos con el mejor talento local: un equipo apasionado que te recibirán en la tienda para darte la mejor atención desde el primer día", señala Sergio Vélez, director de Decathlon Aranjuez.

La llegada de Decathlon a Aranjuez responde "a las particularidades de un municipio estrechamente ligado al deporte al aire libre y a su entorno natural", remarcó la compañía. Situada a 42 kilómetros al sur de Madrid, la ciudad es un referente patrimonial, reconocida como Patrimonio de la Humanidad y declarada Zona de Gran Afluencia Turística, con enclaves como el Palacio Real y sus extensos jardines.

Además, su ubicación junto a los ríos Tajo y Jarama ha convertido a Aranjuez en un punto clave para los deportes fluviales y de naturaleza, un contexto alineado con una tienda que concentra oferta multideporte y servicios para acompañar a los deportistas en cada temporada.