Decathlon acaba con los tres clásicos del verano: 'Quema, resbala y se empaña'. - DECATHLON

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa de distribución de material deportivo Decathlon rompe este verano la inercia y trae para esta temporada una serie de innovaciones pensadas para acabar con los contratiempos que se daban por inevitables para hacer las jornadas de playa o piscina más apetecibles.

Cada verano, hay rutinas que siempre se repiten: las zapatillas que resbalan cuando están mojadas y tardan una eternidad, la crema que hay que reaplicar repetidas veces para no quemarnos, o la máscara de snorkel que se empaña justo cuando aparece un banco de peces. La propuesta para esta temporada es clara: equiparse bien para disfrutar mejor.

Los efectos del sol sobre la piel han aumentado de forma preocupante en los últimos años, y todavía hay mitos que hacen daño: que a la sombra se está protegido, que con la piel bronceada ya no hace falta crema o que una camiseta de algodón es suficiente.

Por eso Decathlon, junto a los dermatólogos de ASFODER, impulsa Yellow June, su mes de la protección solar, con un objetivo tan claro como necesario: que protegerse del sol sea un gesto tan natural como ponerse el casco antes de montar en bicicleta.

La solución pasa por dos básicos. La camiseta anti-UV con certificación UPF 50+, la número 1 recomendada, bloquea el 98 % de los rayos UVB y el 95 % de los UVA de forma continua, incluso mojada, sin filtros químicos y sin necesidad de renovarla cada verano.

Y para las zonas que la ropa no cubre, la crema solar SPF 50+: una cantidad generosa antes de salir, renovándose cada dos horas y después de cada baño. Decathlon la ofrece en formatos spray, stick facial y fórmulas resistentes al agua, con referencias para pieles sensibles y para los más pequeños, y siempre respetuosas con los océanos.

EL FONDO MARINO EN ALTA DEFINICIÓN

Hay un momento que todos los fans del snorkel conocen bien: encuentras el spot perfecto, el agua está cristalina, los peces están ahí* y de repente, el cristal de la máscara se cubre de vaho.

Decathlon pone fin a ese clásico con su nuevas gafas de snorkel antivaho: una solución de nueva generación que incorpora un film hidrófilo exclusivo laminado directamente sobre el cristal. Sin productos químicos y sin tratamientos que se van al tercer chapuzón. Solo tecnología ingeniosa que impide que el vapor de agua se instale.

Su uso es tan simple como efectivo: se moja la máscara, se frota para activar la fina película protectora, se ajusta al rostro y a explorar. Disponible en versión adulto y junior.

NO MÁS RESBALONES

Las viejas playeras de goma resbalan, pesan al mojarse y tardan una eternidad en secarse. Cruzar una cala o un río con ellas es más incomodidad que aventura.

La solución son las Subea 500 Sneakers: tienen aspecto de zapatilla, pero están diseñadas para explorar calas, playas y ríos, ya sea caminando o nadando. Su tela de malla transpirable y su suela perforada las hacen ultraligeras, cómodas y con evacuación instantánea del agua; se secan en un momento y aguantan todo lo que les echen.

Y un extra que las hace especiales: están fabricadas con hilo Seaqual, a partir de plásticos 100 % reciclados, un 10 % procedente de residuos recogidos en océanos, playas y ríos, una iniciativa que en solo cuatro años ha retirado más de 1.000 toneladas de residuos marinos.

Al final, el mejor verano no es el más caro ni el más planificado. Es el que se disfruta sin preocupaciones: con la piel protegida, la vista despejada, los pies listos para el agua y el cuerpo en movimiento. Decathlon tiene todo lo necesario para disfrutar al máximo de esta temporada llena de nuevas experiencias.