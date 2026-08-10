Decathlon amplía su tienda del centro de Vitoria y potencia oferta de running, natación y nutrición deportiva

Foto del equipo de Decathlon City Vitoria - DECATHLON

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon', la marca multideporte mundial, ha ampliado su tienda 'Decathlon City Vitoria' acercando una mayor oferta de deporte y una experiencia de compra más completa, cómoda y especializada a los vitorianos.

Según anunció este lunes la compañía en nota de prensa, esta renovación se enmarca en su apuesta por la capital alavesa, donde cuenta con dos establecimientos, consolidando su presencia en el País Vasco gracias a un total de 9 tiendas.

'Decathlon City Vitoria', que el pasado mes de abril celebró nueve años desde su apertura, incrementa su superficie en 120 metros cuadrados hasta alcanzar los 450 y cambia su puerta de acceso a la convergencia de dos de las principales arterias peatonales y comerciales de la ciudad: General Álava Kalea y la calle de los Fueros. El horario de apertura de la tienda se mantiene de lunes a sábado de 10.00 a 21.00 horas.

Gracias a esta remodelación, se refuerzan disciplinas como el 'running', la natación y los accesorios del deportista, en particular, la nutrición deportiva, dando respuesta directa a la demanda de la comunidad deportiva vitoriana.

El establecimiento integra además la nueva imagen de marca de la compañía y potencia la digitalización a través de la incorporación de etiquetas electrónicas. Asimismo, se impulsa la experiencia omnicanal, permitiendo al usuario realizar compras de todo el catálogo online de 'Decathlon' y recoger su pedido en solo unas horas gracias al servicio 'Clica y Recoge'.

Igualmente, la tienda ofrece servicios circulares que refuerzan la apuesta de la compañía por la accesibilidad y la circularidad como el alquiler por suscripción de ciclismo, tanto de adulto como de junior, y la Reparación y Mantenimiento.

Este proyecto viene acompañado, además, de una firme apuesta por el empleo local ya que la ampliación ha generado tres nuevas contrataciones, alcanzando un equipo total de 15 colaboradores expertos y apasionados. En este sentido, la compañía apuesta por la formación continua como pilar clave de su modelo de gestión de personas, fomentando el desarrollo de habilidades y la adquisición de competencias que les permitan progresar dentro de la empresa.

"La ampliación de nuestra tienda del centro de Vitoria responde a la confianza de los deportistas locales y reafirma nuestro compromiso con la capital alavesa, incrementando el espacio en el centro de la ciudad para ofrecer una oferta más completa y una mejor experiencia que nos permita seguir haciendo accesible el bienestar a todas las personas a través del deporte", apunta Tatiana Aquino, directora de 'Decathlon City Vitoria'.