'Decathlon' ayuda a elegir el calzado adecuado para cada plan de este verano

Imagen de varias personas paseando con sandalias de montaña y trekking y zapatillas de senderismo de Decathlon - DECATHLON

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon', la marca multideporte, quiere ayudar en este verano a elegir el calzado adecuado a cada plan, no sólo para mejorar mejora la comodidad, sino que también sirva para prevenir resbalones, rozaduras o una fatiga innecesaria, y tanto para una jornada de playa como para una ruta de senderismo o un paseo por una ciudad costera.

Así, según indica en una nota de prensa, para los días de playa y paseo marítimo apuesta por las 'Chanclas Nabaiji Style 500', que están diseñadas para caminar cómodamente entre la arena, el paseo marítimo y la piscina, y que son ligeras, secan rápidamente y cuentan con una plantilla que aporta mayor comodidad durante todo el día.

En este sentido, 'Decathlon' recalca que quienes las utilizan destacan especialmente "su comodidad desde el primer uso y lo agradables que resultan para caminar durante horas sin las molestias típicas de unas chanclas tradicionales".

Para las actividades de agua, la recomendación son los escarpines cangrejeras playa elásticas 120 que están pensadas para proteger el pie en playas de roca o con fondos irregulares, y cuya suela ayuda a evitar cortes y permite entrar y salir del agua con mayor seguridad. Por este motivo, muchos usuarios coinciden en que "sorprenden por la protección que ofrecen pese a su ligereza y por lo cómodas que resultan para disfrutar de calas y zonas rocosas".

En el caso de tener que recorrer la ciudad o un paseo en barco, la marca aconseja las zapatillas/alpargatas Playa Areeta, ligeras y transpirables, y pensadas para caminar durante horas en viajes y escapadas urbanas sin renunciar a un diseño versátil. Los usuarios valoran especialmente su comodidad "para largas jornadas y lo fácil que resulta combinarlas con diferentes estilos durante un viaje".

Finalmente, si el objetivo es perderse en la montaña, 'Decathlon' tiene en su catálogo las sandalias de montaña y trekking NH500 y las zapatillas de senderismo impermeables NH100. Las primeras son una opción para rutas sencillas en verano gracias a su buena ventilación, agarre y ajuste y aquellos que las usan destacan que "resultan frescas incluso con altas temperaturas y que ofrecen una estabilidad superior a la de una sandalia convencional".

En cuanto a las segundas, son una zapatilla de senderismo pensada para rutas de iniciación, con buena adherencia y protección para terrenos de montaña, y entre sus valoraciones se repiten "la buena relación calidad-precio, la comodidad desde el primer uso y la confianza que transmite la suela en caminos de tierra y piedra".