Decathlon celebra el Día de la Fundación en 50 centros de España. - DECATHLON

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Decathlon, la marca multideporte mundial, ha celebrado en su Día de la Fundación, una jornada global en la que sus equipos han compartido su pasión por el deporte en colaboración con entidades sociales de toda España, fomentando la integración de colectivos en situación de vulnerabilidad a través de los valores del deporte.

Con esta iniciativa, llevada a cabo en 50 establecimientos de la compañía, Decathlon no solo pretende reforzar su compromiso social sino trasladar los valores del trabajo en equipo, la superación y la diversidad a la realidad de las comunidades locales en las que opera.

La Fundación Decathlon, creada en 2005, tiene como misión mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad a través del deporte, así como impulsar su integración laboral.

Desde su lanzamiento, la entidad ha beneficiado a cerca de un millón de personas en todo el mundo y, actualmente, mantiene activos 160 proyectos en 55 países. En España, la Fundación está presente desde 2007 y ha apoyado un total de 133 proyectos que han acompañado a más de 52.000 personas.

Actualmente, 33 de estas iniciativas permanecen activas, consolidando el compromiso de Decathlon con las comunidades locales a través de la práctica deportiva.

Para María San Emeterio, responsable de la Fundación Decathlon en España, es "un orgullo" ver cómo los equipos de la compañía se vuelcan en mejorar el bienestar de los colectivos más vulnerables.

"El objetivo de nuestra Fundación es claro, buscamos cambiar vidas a través del deporte. En una jornada como esta, compartimos historias reales de personas para quienes el deporte ha sido la herramienta clave y el verdadero catalizador de cambio, transformando vidas y abriendo nuevas puertas hacia el futuro", añadió.

La Fundación Decathlon quiere ser el reflejo natural del espíritu solidario de los equipos de la compañía. Desde sus inicios, muchos colaboradores ya promovían iniciativas de forma individual con diversas asociaciones, pero ante esta situación, Decathlon decidió dar un paso al frente y respaldar formalmente ese compromiso, impulsando y financiando estos proyectos para multiplicar su impacto social.

En este sentido, la Fundación centra su actividad en el impulso de proyectos locales, respaldando las iniciativas solidarias de los equipos de la compañía junto a entidades sin ánimo de lucro; la financiación de infraestructuras y equipamiento, ofreciendo apoyo humano y económico para la construcción o adecuación de espacios deportivos y la donación de material; y la promoción de la integración laboral, favoreciendo la inserción sociolaboral a largo plazo de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión.