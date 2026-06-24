Decathlon conecta deporte y comunidad en su ruta 'Van del verano' por Alicante, Cullera y Madrid.- DECATHLON

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Van del Verano' de Decathlon ha completado su recorrido por la geografía española tras enlazar una sucesión de actividades experienciales, deportivas y comunitarias en Alicante, Cullera (Valencia) y Madrid, uniendo a clientes, empleados de la marca y los futbolistas Pedri, Andrés Iniesta y David Villa.

Según ha informado la compañía en un comunicado, la campaña nació con el propósito de poner el foco en el deporte como forma de vida durante el periodo estival, transformando las vacaciones en un trayecto de activaciones de producto y vivencias compartidas en entornos naturales y urbanos.

La ruta sobre ruedas inició sus operaciones de manera singular durante el rodaje de la campaña de verano de Decathlon, donde un grupo de clientes y trabajadores seleccionados pudo convivir y rodar escenas junto a los futbolistas Pedri González y Andrés Iniesta.

El itinerario oficial comenzó en Alicante con un enfoque centrado en las actividades al aire libre y el deporte de montaña. Coordinada junto a los creadores y embajadores Berta Pim y Javier Gallardo, la activación incluyó marchas por la naturaleza, pruebas de equipamiento técnico y dinámicas participativas abiertas al público.

Entre el material destacado en esta fase, la compañía ha reseñado la tienda de campaña instantánea '2 Seconds', referencia clave orientada a las pernoctas imprevistas y escapadas de montaña por su sistema de montaje rápido.

Posteriormente, la 'Van del Verano' se trasladó a la localidad valenciana de Cullera, donde las actividades náuticas y acuáticas centraron la jornada. El evento fomentó la práctica activa del ejercicio en el agua y promovió el descubrimiento del entorno marino de forma accesible para la comunidad local y los visitantes de la zona a través de productos como la máscara de snorkel 'Easybreath', diseñada para facilitar la respiración natural subacuática.

FÚTBOL EN MADRID CON VILLA

La última escala del recorrido tuvo lugar en el centro comercial Westfield Parquesur de Leganés (Madrid), transformado en un punto de encuentro de masas para aficionados con motivo de la retransmisión en pantallas gigantes del encuentro España-Arabia Saudí del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

El evento contó con la participación del exinternacional y campeón del mundo David Villa, quien protagonizó un encuentro cercano con los asistentes y compartió sus impresiones sobre el torneo, afianzando los vínculos entre la afición y el fútbol base.

Con la ejecución de estas tres 'paradas', Decathlon ha concluido una campaña orientada a descentralizar la experiencia deportiva, vinculando entornos de montaña, costa y urbe bajo un mismo hilo conductor comunitario.