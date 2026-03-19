Decathlon desmonta el concepto de deporte indoor y anuncia el espacio deportivo más grande de España. - DECATHLON

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decathlon ha desvelado su propuesta sobre el espacio deportivo más grande de España, tras varios días generando expectación y conversación en medios y redes sociales, con el anuncio de las activaciones que llevará a cabo este sábado en la Casa de Campo de Madrid sobre running, ciclismo o hiking junto a referentes como Ibán García, Crys Dyaz o Telmo Trenado.

En un momento en que proliferan gimnasios, clubes y grandes instalaciones deportivas, muchos impulsados por grandes nombres del deporte, Decathlon apuesta por algo distinto aprovechando la llegada del buen tiempo.

'Primavera, listos ... Decathlon', es el lema que refleja la idea de recuperar la actividad física de la forma más natural y espontánea; con la llegada de la primavera. La campaña invita a redescubrir el deporte al aire libre, un espacio sin cuotas, sin barreras de inscripción ni limitaciones de aforo, donde el deporte se adapta a cada persona y momento.

La marca refuerza así su papel como referente en el deporte accesible, ofreciendo productos técnicos y pensados para acompañar cualquier práctica, desde running o ciclismo hasta senderismo y planes en familia. Así permite que cualquiera pueda equiparse con calidad sin renunciar a la accesibilidad económica.

Además de la narrativa en medios y redes, la campaña se traslada a la calle con una activación real que invita a vivir el espacio deportivo de manera gratuita y a todo el mundo, con sesiones deportivas guiadas por unos invitados muy especiales.

Así este sábado 21 de marzo, la Casa de Campo en Madrid contará con sesiones de running, junto a Decathlon Runners y con Iban García y los hermanos Navarro; ciclismo, con Telmo Trenado; y hiking, con Crys Dyaz.

En Decathlon la primavera va acompañada de una colección de productos pensada para disfrutar del deporte al aire libre: ropa y accesorios técnicos para running, ciclismo, senderismo y otras disciplinas, diseñados para combinar rendimiento, comodidad y accesibilidad.

Más allá de la sorpresa y la oferta de productos, la propuesta busca reconectar a las personas con el deporte en su versión más natural, poniendo foco en la accesibilidad, el deporte en familia y la práctica en cualquier entorno.