Decathlon España crece un 8,1% hasta los 2.342 millones en ventas brutas en 2025

Decathlon España ha crecido un 8,1% hasta los 2.342 millones en ventas brutas en 2025. - DECATHLON

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Decathlon España ha cerrado el ejercicio de 2025 consolidando su negocio al alcanzar un volumen de ventas brutas (GMV) de 2.342 millones de euros, lo que representa un incremento del 8,1% en comparación con el año anterior, según ha informado la empresa en un comunicado.

La filial española de Decathlon ha registrado un beneficio neto de 84 millones de euros, lo que supone un impulso del 17,37%, y ha obtenido un EBITDA de 148 millones de euros, marcando un crecimiento del 29,56%.

El director general (CEO) de Decathlon España, Borja Sánchez, ha señalado que en 2025 han acelerado su transformación mediante el despliegue de su nueva identidad de marca y la modernización de la experiencia en las tiendas.

"Hemos ampliado nuestra oferta deportiva llegando a todos los niveles de práctica, consolidando nuestro compromiso con la accesibilidad y dando un impulso decisivo a la circularidad. Sobre esta base, los primeros meses de 2026 mantienen una evolución positiva que nos permite mirar al futuro con confianza y enfocados siempre en la satisfacción de nuestros clientes", señaló Borja Sánchez.

La compañía ha ejecutado durante 2025 una inversión estratégica de 40 millones de euros destinada a la modernización de su parque de establecimientos, la implantación de la nueva identidad corporativa y la incorporación de mejoras tecnológicas, entre las que destaca la implementación de etiquetas electrónicas en el 100% de sus tiendas en el país.

En lo que respecta a su red comercial, la empresa ha finalizado el ejercicio con 176 tiendas operativas en España tras inaugurar cinco nuevos puntos de venta en Adeje, Valencia, Madrid, Murcia y Palma de Mallorca, además de reabrir su centro en Alfafar y realizar una ampliación en Granada, logrando un crecimiento del 8,60% en las ventas físicas.

En el entorno digital, las ventas online han aportado el 15,1% de las ventas totales de la firma, impulsadas por el canal Marketplace, que ha experimentado un crecimiento interanual del 45%.

Asimismo, las ventas asociadas a la economía circular han aumentado un 25% y ya representan el 3% de la facturación total en España, destacando la expansión del modelo de negocio 'Segunda Vida' en un 50%, para el cual la marca ha inaugurado dos espacios especializados en Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes, y ha sellado una alianza estratégica con Wallapop.

Respecto a la gestión del capital humano, la firma ha contado con una plantilla de 11.298 colaboradores en España y ha distribuido más de 50 millones de euros en concepto de primas, bonus, reparto de beneficios y formaciones, estas últimas sumando más de 270.000 horas de capacitación.

Los trabajadores de la empresa acumulan una subida salarial de más del 15% en los últimos tres años, con incrementos pactados en su Convenio Colectivo del 5,5% en 2024, el 5% en 2025 y el 4% en 2026. Además, en el plano fiscal, la compañía ha abonado más de 121,7 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social.

A nivel global, el Grupo Decathlon ha cerrado 2025 con un Volumen de Ventas Brutas de 20.700 millones de euros, lo que supone un avance del 7,1%, mientras que sus ventas netas han subido un 4% hasta situarse en los 16.800 millones de euros. La multinacional ha elevado su EBITDA un 21%, alcanzando los 1.800 millones de euros, y ha incrementado su beneficio neto mundial un 16% hasta los 910 millones de euros, posicionando a España como su segundo mercado estratégico al aportar el 11,2% de la facturación neta global.