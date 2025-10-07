Decathlon y la Generación Z apuestan por el 'slowliving' y los planes 'outdoor' . - DECATHLON

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 'Generación Z' está marcando tendencia con una nueva filosofía de vida, el 'slowliving', y frente a la saturación de pantallas, la presión de la rutina diaria y la inmediatez los jóvenes buscan espacios de calma, conexión real y bienestar.

Cada vez más jóvenes apuestan por actividades sencillas al aire libre como senderismo, camping o una caminata en la naturaleza. Estos planes no solo favorecen la salud física sino que se convierten en auténticas vías de escape de la rutina y contribuyen a mejorar el bienestar emocional, reducir el estrés y reconectar con lo esencial.

No se trata únicamente de practicar deporte sino de adoptar un estilo de vida más consciente y equilibrado, donde la naturaleza es el mejor aliado. Por ello, la marca deportiva Decathlon apoya este estilo de vida recomendando los mejores productos para que estas actividades sean accesibles para todos.

Para practicar senderismo mindful ofrece las ligeras, cómodas y con buen agarre botas de trekking Quechua MH100, concebidas para caminatas al amanecer o al atardecer. Y la silla plegable Quechua Comfort, fácil de transportar, está pensada para improvisar un picnic, relajarse leyendo al aire libre o contemplar el atardecer sin prisas.

Disfrutar de paseos tranquilos a caballo por senderos, campos o bosques, conectando con el entorno mientras se desconecta de la rutina es posible gracias al casco de equitación 100 de Fouganza.

Igualmente, hacer yoga al aire libre es una realidad merced a la esterilla Kimjaly Confort, con superficie antideslizante, suave y ligera, que transforma cualquier espacio en un estudio profesional.