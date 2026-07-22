Decathlon y Hockey España firman un acuerdo por la inclusión laboral de personas con discapacidad. - DECATHLON

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca multideporte mundial Decathlon y Real Federación Española de Hockey (Hockey España) han firmado un acuerdo de colaboración centrado en la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, iniciativa que pretende reforzar el compromiso de la compañía con la accesibilidad universal desde la generación de entornos laborales plenamente inclusivos.

Mediante esta colaboración, Decathlon fomentará la contratación de personas con discapacidad dentro de sus equipos, comenzando por las tiendas de la provincia de Barcelona con el objetivo de extender el programa posteriormente a otras ciudades del país. De esta forma, ambas entidades sitúan al deporte como palanca de transformación social y motor de igualdad de oportunidades.

En esta primera fase, la iniciativa se activará en 13 tiendas de la Ciudad Condal y su área metropolitana: Decathlon Sant Boi, Decathlon Rambles, Decathlon Diagonal Mar, Decathlon L'illa, Decathlon La Maquinista, Decathlon Badalona, Decathlon Mollet del Vallès, Decathlon Esplugues, Decathlon Gran Vía, Decathlon Sant Cugat, Decathlon Terrassa, Decathlon Sabadell y Decathlon Gràcia.

A través de su portal de empleo, Decathlon compartirá sus ofertas y adaptará sus procesos de selección para asegurar la máxima accesibilidad. Por su parte, Hockey España difundirá estas vacantes entre sus deportistas y clubes, identificando los perfiles que mejor se ajusten a las características del puesto. La incorporación se completará con formación, acompañamiento y un seguimiento del colaborador.

"Este acuerdo con Hockey España nos permite dar un paso muy importante en algo que para Decathlon es una convicción: el deporte y el empleo deben ser accesibles. No se trata de un gesto puntual, sino de integrar la contratación inclusiva en el día a día de nuestras tiendas, contando con el acompañamiento de la federación para que cada incorporación sea un éxito", explicó Chema García, líder de Zona Barcelona de Decathlon España.

Por su parte, María San Emeterio, responsable de Responsabilidad Social Corporativa de Decathlon España, afirmó que para Decathlon, la diversidad no es una meta, sino el punto de partida que enriquece nuestra cultura de empresa y les conecta de forma real con las comunidades en las que operan. "Este acuerdo con la federación consolida nuestra estrategia de RSC y DEI en España, demostrando que cuando eliminamos barreras y creamos entornos de trabajo equitativos, ganamos todos", añadió.

Desde Hockey España, Laura Márquez, responsable de Hockey+ y Hockey Social, aseguró que están entusiasmados con este acuerdo que da seguimiento al objetivo de que el deporte sea una poderosa herramienta de inclusión y de creación de oportunidades. "Estamos muy agradecidos de que una compañía como Decathlon haya decidido implicarse en este proyecto. Gracias a esta colaboración, nuestros deportistas tendrán más oportunidades para acceder al mercado laboral, desarrollar su autonomía y demostrar todo el talento y compromiso que tienen también fuera del terreno de juego", indicó.