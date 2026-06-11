Decathlon impulsa la circularidad superando las 80 tiendas con servicio de alquiler de deportes acuáticos. - DECATHLON

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Decathlon, la marca multideporte mundial, reafirma su apuesta por la economía circular y la accesibilidad con la ampliación de su servicio de alquiler de deportes de agua, ya que en 2026 ha añadido 11 nuevos establecimientos y alcanzado las 84 tiendas costeras que disponen de este servicio.

Esta iniciativa permite disfrutar del deporte acuático de forma cómoda, flexible y con menor impacto medioambiental, sin necesidad de comprar material.

Los nuevos establecimientos que se incorporan a la red de alquiler de deportes de agua de Decathlon, ampliando la red costera en la que están presentes, son L'Illa, La Maquinista y Manresa en Barcelona, Donostia-San Sebastián, City Donosti, City Tenerife, Jaén, City S'Olivar y Pop-up Magaluf en Mallorca, Pop-up Chiclana en Cádiz y Pop-up Mogán en Gran Canaria.

Desde la puesta en marcha del servicio en 2024, el número de servicios ofrecidos ha aumentado un 37 por ciento en todo el territorio, una cifra que refleja una demanda creciente de alternativas más accesibles y sostenibles para practicar deporte.

Para poder disfrutar del alquiler se debe realizar la reserva online a través de rental.decathlon.com/es/es y recoger posteriormente en tienda. Además, en todo momento, el equipo de colaboradores de Decathlon está disponible para asesorar y acompañar al usuario durante todo el proceso.

"En Decathlon llevamos años convencidos de que el futuro pasa por consumir deporte de manera más responsable. El alquiler no es solo una alternativa a la compra, sino una forma de disfrutar de la práctica deportiva diferente: más sostenible y más accesible para todos", manifestó Adrián Hervella, Chief Sustainability Officer de Decathlon España.

El servicio responde a la tendencia en auge del turismo activo y deportivo. El deporte ha pasado de ser una actividad complementaria a convertirse en un factor determinante en la elección de destinos vacacionales, especialmente durante el verano.