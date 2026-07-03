Decathlon inaugura en Puigcerdà su primera tienda en el Pirineo para acercar la oferta deportiva. - DECATHLON

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía multideporte Decathlon ha inaugurado este viernes en Puigcerdà (Girona) su primer establecimiento en el Pirineo, situado en una de las zonas comerciales del municipio y que busca acercar la práctica deportiva a los usuarios dentro del entorno natural de la Cerdanya.

Con esta apertura, la empresa ha alcanzado los 27 establecimientos en Cataluña y los cinco en la provincia gerundense. El nuevo espacio ha centrado su propuesta física en disciplinas con arraigo en la zona como los deportes de montaña, los de agua, la natación, el 'running', el 'fitness', el pádel, los accesorios de ciclismo, la nutrición y el cuidado personal.

Para ello, el centro cuenta con un equipo formado por 11 colaboradores deportistas orientados a ofrecer un asesoramiento técnico y servicio al cliente. Para minimizar el impacto ambiental, el local ha integrado soluciones de alta eficiencia energética, climatización de bajo consumo y sistemas de ahorro hídrico.

El director de Decathlon Puigcerdà, Jaume Moreno, ha manifestado el orgullo de la firma por abrir este punto en el Pirineo. "Queremos que sea un punto de encuentro para toda la región de la Cerdanya, con un equipo que ofrecerá soluciones personalizadas para que cada puigcerdanés y cada visitante de este enclave natural único disfrute de su deporte favorito", manifestó.

El establecimiento ha potenciado la experiencia omnicanal para que los usuarios conozcan la oferta 'on-line' de la compañía mediante el servicio de recogida en tienda 'Clica y Recoge' en unas horas. Además, el espacio ha incorporado servicios circulares para alargar la vida útil del material deportivo como la suscripción de ciclismo, la recompra de productos y las prestaciones de reparación y mantenimiento.

Para celebrar la inauguración, Decathlon City Puigcerdà ha organizado una actividad con una ruleta móvil en las inmediaciones del centro este viernes y el sábado para repartir premios canjeables. Por otra parte, los cien primeros clientes que se registren como usuarios de la marca recibirán un regalo de manera independiente a los obsequios de la ruleta.