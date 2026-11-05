Decathlon lanza su campaña de contratación de Navidad con 800 vacantes disponibles en España. - DECATHLON

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decathlon, la marca multideporte mundial, ha anunciado el lanzamiento de su campaña de contratación de Navidad para la que incorporará a 800 colaboradores en España entre vendedores, responsables de sección, técnicos de taller, operarios y responsables de logística.

Los perfiles solicitados son personas apasionadas por el deporte y la venta, además de tener vocación por la atención al cliente. La compañía ofrecerá un plan formativo y un acompañamiento continuo que permitirá a los nuevos colaboradores crecer personal y profesionalmente en un entorno dinámico, donde se promueven "valores como la vitalidad, la responsabilidad, la generosidad y la autenticidad".

La campaña de contratación de Navidad incluye puestos a tiempo completo y a tiempo parcial, así como ofertas para contrataciones de fin de semana, pensadas para estudiantes deportistas que buscan compatibilizar sus estudios con la actividad laboral.

"La campaña de Navidad es uno de los momentos más importantes para los deportistas que nos visitan, y nuestra prioridad es garantizar que disfruten de una experiencia excepcional en nuestras tiendas. Con este objetivo, buscamos a auténticos apasionados del deporte, personas con energía y ganas de convertir su pasión en su profesión," ha señalado Carlos Aponte, Talent Acquisition Leader en Decathlon España.

Decathlon apuesta por la formación constante y la promoción interna como pilares clave de su modelo de gestión de personas, permitiendo que cada colaborador asuma responsabilidades desde el inicio, participe en la toma de decisiones y desarrolle su carrera profesional dentro de la organización.

De esta forma, desde la compañía se favorece que cada uno construya su propio recorrido profesional con autonomía y aprendizaje continuo. Solo en formación, Decathlon invirtió más de 270.000 horas en la capacitación de sus equipos.

Más del 88% de sus colaboradores afirma sentirse orgulloso de trabajar en Decathlon, lo que refleja una cultura sólida basada en la responsabilidad, la colaboración y un propósito compartido.

Como parte de su compromiso con los equipos, la compañía ofrece una amplia propuesta de valor orientada a facilitar el día a día de sus colaboradores y potenciar su pasión por el deporte. Esta propuesta se traduce en numerosos beneficios como descuentos en productos, seguro de vida, ventajas vinculadas al ocio y convenios con entidades externas para facilitar la práctica deportiva, entre otros.