Decathlon lanza la colección de ropa técnica y urbana 'Layers'. - DECATHLON

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía Decathlon ha presentado 'Layers', una colección cápsula otoñal de edición limitada compuesta por prendas técnicas y versátiles diseñadas para adaptar el estilo al ritmo urbano durante la temporada de otoño e invierno.

La nueva propuesta unisex de la marca deportiva ha sido concebida bajo el concepto de superposición de prendas para permitir la creación de múltiples conjuntos con un número reducido de piezas adaptadas al uso diario.

Entre los artículos principales de la línea figura una chaqueta con cuello en contraste y cierres de mosquetón, además de un chaleco polar sin mangas decorado con motivos gráficos de archivo.

La serie cuenta asimismo con un pantalón que incorpora cordones en el tobillo para regular su silueta en corte recto o globo, así como con una camiseta diseñada en corte 'oversize' con el logotipo triangular de archivo de la firma.

La colección reúne en total nueve referencias para vestirse por capas --que incluyen también sudadera de media cremallera, zapatillas, gorro y calcetines-- con una escala de precios que oscila entre los 11,99 y los 79,99 euros, disponibles a través de su portal web.