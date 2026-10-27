Decathlon lanza una gama de material y equipamiento textil para pilates. - DECATHLON

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía deportiva Decathlon ha presentado una propuesta de equipamiento y accesorios para la práctica del pilates en el domicilio y en las instalaciones deportivas.

La empresa ha subrayado que esta disciplina trasciende el ámbito deportivo al configurarse como una vía de autocuidado y bienestar, basada en la conjunción de fuerza, flexibilidad, equilibrio y control postural para incorporar la actividad física a las rutinas diarias.

La marca ha señalado que la utilización de elementos técnicos específicos permite introducir variedad en los planes de entrenamiento, además de adaptar los ejercicios a los distintos niveles y necesidades de cada practicante.

El acondicionamiento progresivo del cuerpo mediante estas sesiones contribuye a mejorar la alineación corporal y favorece la desconexión personal dentro de la rutina cotidiana.

Dentro de la selección de accesorios indispensables para el entrenamiento, la cadena ha incluido esterillas, aros y balones de tipo 'soft ball'. La oferta de complementos destinados a optimizar el trabajo funcional y la movilidad se completa con lotes de bandas elásticas y almohadillas específicas para las posturas.

En el apartado textil, la firma ha sumado a su catálogo prendas especializadas diseñadas para la realización de pilates y yoga. Entre estas piezas se encuentran unos 'leggings' y una chaqueta técnica.

La empresa ha incorporado asimismo un conjunto de accesorios empaquetado, enfocado a reunir las herramientas básicas de entrenamiento en un formato accesible.