Decathlon lanza la primera pala de pádel del mundo con carbono aeroespacial reciclado. - DECATHLON

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decathlon ha anunciado una alianza estratégica con la empresa francesa de tecnología avanzada Fairmat para desarrollar la primera pala de pádel del mundo fabricada con carbono aeroespacial reciclado, el modelo Kuikma Power Carbon LTD.

Dicha pala sustituye el carbono virgen de su superficie de impacto por fibras reutilizadas procedentes de la aviación, lo que permite reducir hasta un 31% la huella de carbono en esa zona manteniendo al mismo tiempo las prestaciones técnicas de alta gama.

El material empleado proviene originalmente de la industria aeronáutica y se procesa mediante un sistema mecánico que combina robótica, inteligencia artificial y análisis de datos para evitar su depósito en vertederos.

De acuerdo con los análisis del ciclo de vida aportados por la compañía tecnológica, este procedimiento genera hasta 20 veces menos emisiones de dióxido de carbono equivalente que el carbono convencional, además de abrir la puerta a futuros reciclajes del equipo deportivo una vez finalizado su uso.

"En Decathlon Kuikma, nuestro objetivo es ofrecer equipamiento de alto rendimiento a los jugadores expertos y, al mismo tiempo, reducir activamente nuestro impacto medioambiental. La colaboración con FAIRMAT nos permite hacerlo realidad: sustituir el carbono virgen por materiales aeroespaciales reciclados para reducir un 31% la huella de carbono de la superficie de golpeo. Así demostramos que la innovación sostenible puede cumplir con los más altos estándares de potencia, control y durabilidad en la pista", dijo la directora de Decathlon Kuikma Padel, Caroline Gillet.

La pala de pádel saldrá al mercado en una edición limitada de mil unidades que estará disponible a principios de febrero de 2027 en tiendas seleccionadas y plataformas digitales de la marca en Europa, con un precio de 130 euros.

La compañía de distribución deportiva ha avanzado que pretende extender esta misma tecnología al resto de sus gamas para jugadores avanzados e incluso a otros artículos de su catálogo deportivo.

Fairmat, fundada en 2020 en París y con presencia fabril en Francia, Estados Unidos y China, suma 112 millones de euros de financiación y cien trabajadores dedicados a la reutilización de materiales compuestos para sectores como el deporte, la automoción y la construcción.