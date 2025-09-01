Decathlon ofrece experiencias en el Madrid Premier Padel

Decathlon llevará a cabo activaciones y ofrecerá experiencias como patrocinador del Madrid Premier Padel, que se disputa en el Movistar Arena del 2 al 7 de septiembre. - DECATHLON

La marca deportiva Decathlon ofrece experiencias con motivo del Madrid Premier Padel P1, que se disputa del 2 al 7 de septiembre en el Movistar Arena de la capital de España, que incluyen activaciones para los aficionados, actos en tienda y una presencia activa en el torneo del que es patrocinador.

Bajo el lema 'Cada pasión tiene un sitio y la del pádel está en Decathlon', la gran protagonista será la tienda especializada de Ortega y Gasset de la capital de España, que albergará el jueves 4 de septiembre un evento especial con jugadores y actividades para los aficionados.

De 11:00 a 20:00 horas, los visitantes podrán disfrutar de diferentes actividades, demostraciones de producto y sorteos. Por la tarde, la tienda recibirá la visita de Alejandra Salazar, Maxi Sánchez y Mike Yanguas.

Además, durante toda la semana Decathlon estará también en el corazón del evento, y en la Plaza de Felipe II se ubicará un stand en el que los aficionados podrán descubrir un mural hecho de pelotas y llevarse premios sorpresa.

La jornada incluirá la presentación oficial de las nuevas Kuikma Pro Shoes, con Maxi Sánchez, ex número 1 del mundo, que hablará sobre sus sensaciones y responderá a los aficionados.

El sábado 6 de septiembre, a las 11:00 horas, tendrá lugar un partido de exhibición con jugadores de Kuikma en silla de ruedas, coincidiendo con la apertura de puertas del torneo.

Igualmente, Decathlon llevará a cabo activaciones en las tiendas de Majadahonda, San Sebastián de los Reyes y Rivas con dinámicas y sorteos. Decathlon es tienda oficial de Premier Padel en España y, tras Málaga y Madrid, estará también presente en las Finales de Barcelona, del 8 al 14 de diciembre en el Palau Sant Jordi.