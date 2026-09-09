Decathlon presenta su campaña para volver a la rutina del deporte en la vuelta al cole. - DECATHLON

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca de distribución de material deportivo Decathlon ha presentado su nueva campaña con motivo del inicio del curso escolar para acompañar a las familias en la reorganización de sus rutinas diarias y en la recuperación de la práctica deportiva habitual.

La iniciativa ha tomado como punto de partida el regreso a la actividad de los grupos de WhatsApp de padres y madres, un fenómeno cotidiano que la compañía ha trasladado a la calle mediante una lona publicitaria instalada en el centro de Madrid.

El regreso a las aulas ha supuesto para los alumnos la vuelta a una agenda más estructurada que incluye clases, deberes y actividades extraescolares. En este contexto, los niños han recuperado disciplinas deportivas como fútbol, karate, natación o atletismo.

Para equipar a los más pequeños en esta etapa, la firma ha incluido propuestas de calzado como las botas Easy Turf TF y las zapatillas Play 100, así como el karategi Outshock 100. Asimismo, la compañía ha integrado en su oferta de productos infantiles para el día a día soluciones orientadas a la comodidad en el colegio y el recreo.

Entre este material se han situado las zapatillas Playventure Yard, el chándal Gym'y, la mochila Quechua MH100 y una colección temática inspirada en Harry Potter que se ha incorporado a los básicos de la temporada.

Por su parte, los adultos también han vuelto a ponerse en marcha y han recuperado sus hábitos deportivos dentro de la programación familiar de septiembre. La reanudación del ejercicio físico, ya sea antes de la jornada laboral o al finalizar el trabajo, se ha consolidado como uno de los propósitos vinculados al comienzo de la nueva etapa.

Para acompañar el retorno del público adulto a los entrenamientos y al 'running', la marca ha sumado a su catálogo las zapatillas JF190 Grip. Además, ha dispuesto accesorios de recuperación como el kit de masaje con 'foam roller', pelota y bastón, junto con alternativas de alimentación deportiva entre las que se ha encontrado la proteína Whey Protein.