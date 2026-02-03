Decathlon propone planes activos para regalar tiempo juntos a través del deporte en San Valentín

Una pareja, en el bosque, con artículos Quechua. - DECATHLON

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Decathlon propone para este San Valentín cambiar los regalos de un solo día por planes que se disfrutan en pareja y se repiten en el tiempo, gracias a experiencias activas que encajan en la rutina, refuerzan la motivación compartida y convierten el deporte en una forma natural de pasar tiempo juntos, más allá del 14 de febrero.

Porque celebrar San Valentín puede ser el punto de partida para crear hábitos comunes, descubrir nuevos planes y sumar momentos que se repiten semana tras semana, y Decathlon propone planes en pareja a través del deporte para este San Valentín.

El primero, salir a correr juntos. Desde rodajes suaves entre semana hasta entrenamientos más largos el fin de semana. Correr en pareja permite adaptar ritmos, compartir objetivos y convertir el entrenamiento en un momento compartido. Y para este plan, Decathlon recomienda las zapatillas KIPRUN Kipride Max, pensadas para sumar kilómetros juntos con confort y con un precio de 109,99 euros.

Otra opción es escalada en pareja. Una actividad que invita a confiar, animarse y superar pequeños retos de altura, ya sea en rocódromo o en sesiones de 'boulder'. Ideal para quienes buscan salir de la rutina y probar algo nuevo juntos, y para lo que recomiendan el arnés de escalada y alpinismo, cómodo y seguro para iniciarse en la escalada y con un precio de 49,99 euros.

También proponen una escapada 'outdoor' de un día. Una ruta de senderismo cercana, una caminata tranquila con parada para picnic o café, perfecta para desconectar y disfrutar del entorno. Para ello, Decathlon recomienda la mochila de montaña y senderismo 10L, ligera y funcional para escapadas cortas y con un precio de 6,99 euros.

Y, por último, el reto a dos, es decir, marcar un pequeño objetivo conjunto y completar una distancia. Seguir una ruta o mejorar tiempos refuerza la constancia y la motivación mutua, convirtiendo el entrenamiento en un reto compartido. Para esto, Decathlon ve idóneo el reloj Cronómetro Running W500S Decathlon, con un precio de 19,99.

Con estas propuestas, Decathlon invita a celebrar San Valentín desde un enfoque práctico y duradero, donde el verdadero regalo es el tiempo compartido y los planes que se convierten en costumbre a través del deporte.