Decathlon Pulse y Brompton se unen para acelerar la micromovilidad y el ciclismo urbano 'premium'. - DECATHLON

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La filial de inversión e innovación de Decathlon, Decathlon Pulse, y la marca de bicicletas plegables británica Brompton han anunciado una alianza estratégica para acelerar el uso de la bicicleta como solución clave para la movilidad urbana, según ha anunciado la compañía francesa en un comunicado.

Fundada en Londres en 1975, Brompton es reconocida mundialmente por su exclusivo sistema de plegado de bicicletas en tres partes, que combina portabilidad, durabilidad y rendimiento de pedaleo. Sus bicicletas, fabricadas a mano en Londres, han consolidado la marca como referente en movilidad urbana compacta, respaldada por una sólida y comprometida comunidad global.

La empresa continúa impulsando la innovación con el reciente lanzamiento de su sistema propio e-Motiq en toda la gama Brompton Electric, un motor clave de crecimiento en Europa y Norteamérica. Aprovechando este impulso, la introducción de la G Line ha ampliado la presencia de Brompton al segmento gravel y todoterreno de 20'. Hasta la fecha, Brompton ha producido más de 1,2 millones de bicicletas y está presente en 47 mercados en todo el mundo.

A medida que las ciudades se densifican y los patrones de movilidad evolucionan, el ciclismo sigue siendo una solución clave para una movilidad urbana intermodal, eficiente y sostenible. Esta dinámica se refleja en el mercado global de micromovilidad, que se prevé que crezca de los 175.000 millones de euros actuales a 360.000 millones de euros en 2030.

En este contexto, la alianza une a dos actores alineados para convertir el ciclismo en un pilar de la movilidad urbana. Al combinar la experiencia de Brompton en portabilidad y desplazamientos urbanos con la presencia global de Decathlon Pulse, ambos socios buscan liberar todo el potencial de las bicicletas plegables y acelerar su adopción a nivel mundial.

Decathlon Pulse pretende actuar como un socio estratégico a largo plazo, respaldando la próxima fase de desarrollo de Brompton, que incluye la aceleración en mercados clave como Alemania y China, al mismo tiempo que impulsa la innovación y preserva la esencia de la marca, desde su sello propio de ingeniería hasta su legado de 'Fabricado a mano en Londres'.

El CEO de Decathlon Pulse, Franck Vigo, se declaró muy satisfecho por esta asociación con Brompton. "Lo que nos convenció va más allá del producto: compartimos los mismos valores, una sólida cultura de calidad y una visión a largo plazo de la movilidad urbana sostenible. Brompton encarna una combinación única de rendimiento, durabilidad y compromiso con la comunidad que complementa a la perfección nuestro enfoque. Esta colaboración tiene como objetivo escalar ese modelo sin perder lo que hace que Brompton sea verdaderamente único", manifestó.

SINERGIAS AL SERVICIO DE LA MOVILIDAD URBANA

La alianza se fundamenta en sólidas complementariedades entre ambas marcas. El posicionamiento premium de Brompton, su estatus icónico y su experiencia en movilidad ultracompacta enriquecen la oferta existente de Decathlon, permitiendo al Grupo dirigirse a un rango más amplio de usuarios, incluidos ciclistas urbanos orientados al rendimiento que buscan soluciones portátiles.

Juntas, las marcas cubrirán todo el espectro de usos de bicicletas plegables, desde los desplazamientos diarios hasta viajes intermodales exigentes, al tiempo que refuerzan su presencia en zonas geográficas clave. El objetivo es aumentar significativamente su presencia conjunta en el segmento.

Desde el primer día, la alianza se traducirá en sinergias concretas. Se introducirán modelos seleccionados de Brompton a través de 'corners Brompton' disponibles en tiendas Decathlon seleccionadas, ampliando el alcance de la marca y ofreciendo a los clientes acceso a una experiencia de movilidad premium y diferenciada.

"Durante más de cincuenta años, Brompton ha brindado libertad y felicidad urbana a ciclistas de todo el mundo. Aunque estamos orgullosos del impacto que hemos tenido, nuestro viaje no ha hecho más que empezar. Junto a Decathlon, otra empresa familiar consolidada a lo largo de medio siglo, estamos listos para lograr aún más", dijo el CEO de Brompton, Will Butler-Adams.