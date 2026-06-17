Archivo - Decathlon refuerza su modelo de reparto de valor y lanza 'The Decathlon Seed'. - DECATHLON - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los accionistas familiares de Decathlon han mantenido un firme compromiso desde 1987 de compartir el éxito de la empresa permitiendo que sus colaboradores se conviertan en accionistas, y actualmente más de 56.000 en todo el mundo, el 54 por ciento de la plantilla del grupo, tienen valores de la compañía.

Coincidiendo con la celebración de su 50 aniversario, Decathlon acelera este compromiso histórico mediante la concesión de 2.000 euros en acciones gratuitas o incentivos de activos a sus colaboradores de todo el mundo.

Con el proyecto 'The Decathlon Seed', la compañía da un nuevo paso histórico que permitirá a sus colaboradores a nivel global convertirse en socios, copropietarios y contribuyentes corresponsables a largo plazo del crecimiento de la empresa.

Esta iniciativa es el resultado de más de un año de trabajo colectivo en el que han participado todas las filiales, los equipos locales y los accionistas familiares.

Decathlon Seed ha sido diseñada para reflejar la diversidad del grupo, manteniendo al mismo tiempo un principio compartido de equidad y distribución del valor. Cada colaborador elegible recibirá una asignación que se consolidará tras un periodo de tres años. Durante este plazo, el valor de dicha asignación evolucionará en consonancia con el rendimiento colectivo de la compañía.

"El accionariado forma parte del ADN de Decathlon desde hace décadas. Hoy damos un nuevo paso adelante en nuestra política de valor compartido. Al ofrecer a nuestros colaboradores la oportunidad de participar de forma más directa en la futura creación de valor de la empresa, elegimos construir juntos un proyecto sostenible, basado en la confianza, el compromiso y el éxito colectivo", declaró Julien Leclercq, presidente de Decathlon.