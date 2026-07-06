Decathlon y la surfista Victoria Vergara lanzan una colección limitada para el surf

Decathlon y la surfista Victoria Vergara lanzan una colección limitada para la práctica del surf. - DECATHLON

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía Decathlon y la marca Vivi, fundada por la surfista profesional Victoria Vergara, se han unido para presentar una exclusiva colección cápsula de edición limitada que fusiona el surf, la playa y el estilo.

Según ha informado la empresa de distribución de material deportivo, la gama de productos, ya disponible desde el 1 de julio, combina la visión creativa y técnica de ambas partes. La línea central de esta nueva colección cuenta con un top con capucha y una falda-pantalón confeccionados en tejido Econyl laminado, además de tres bikinis brasileños multiposición fabricados con un textil de procedencia italiana.

Respecto a la gama de colores, la cápsula incluye tonalidades Rosa Fucsia Neón, Verde Jamaica y Marrón Expreso con toques amarillos, y se completa con una tabla de surf de autor, una toalla de playa y una sombrilla.

La deportista Victoria Vergara ha compartido su criterio con los equipos de diseño de la multinacional para idear la colección a partir de las necesidades que ella misma identificó durante su trayectoria deportiva. Cada una de las piezas ha sido desarrollada con el objetivo de ofrecer comodidad, total libertad de movimiento y una confianza absoluta a las usuarias tanto en la arena como dentro del agua.

Para garantizar el rendimiento de las prendas, la colección ha respetado el proceso de validación de la empresa, que incluye pruebas en los laboratorios de su centro de diseño de deportes acuáticos situado en el País Vasco.

Asimismo, un panel compuesto por un total de 12 surfistas ha testado y aprobado cada modelo en sesiones en el mar para asegurar que la equipación resiste de forma adecuada el momento del 'take-off'.