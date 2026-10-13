Deniegan los visados a las rusas Melnikova, Kalmykova y Listunova para poder competir en el Mundial de Gimnasia

Archivo - La gimnasta rusa Angelina Melnikova - Kanami Yoshimura/PHOTO KISHIMO/AFP7/Europa Press

BERLÍN 13 Oct. (dpa/EP) -

Las gimnastas rusas Angelina Melnikova, actual campeona del mundo, Anna Kalmykova y Viktoria Listunova no pueden de momento competir en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Artística que se celebra a partir del sábado en Róterdam (Países Bajos) después de que se les hayan denegado los visados.

La Federación Rusa de Gimnasia informó este martes que uno o varios países del espacio Schengen consideraban a las deportistas una amenaza para las relaciones internacionales y que por ello no les había dado el documento obligatorio para poder estar en el evento.

El ente federativo afirmó que se pondría en contacto con el organismo rector europeo y con el Comité Olímpico Internacional (COI), ya que el Mundial también sirve como prueba clasificatoria para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

Melnikova es la gran estrella actual de la gimnasia rusa artística y una de las grandes favoritas al título en el concurso general, mientras que Kalmykova fue plata en el pasado Europeo. Ambas, junto a Listunova, ayudaron a Rusia a ganar el oro por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

La federación rusa señaló igualmente que todavía estaban a la espera de sus visados otras de sus deportistas, que ya tuvieron problemas con estos permisos para competir en el Campeonato de Europa de este año en Zagreb.

La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) permitió el regreso de los deportistas rusos y bielorrusos, excluidos tras la invasión de Rusia a Ucrania, sin restricciones el pasado mes mayo siguiendo la recomendación en ese sentido del COI, y el organismo europeo tomó la misma medida.