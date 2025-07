Dennis González, subcampeón del mundo de solo técnico

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nadador español Dennis González ha conquistado este sábado la medalla de plata en la final de solo técnico de natación artística de los Mundiales de natación, que se están disputando en Singapur, un resultado que estrena el medallero de España en la cita.

El catalán, que horas antes había debutado en la preliminar de los equipos tradicionalmnte femeninos, logró la mejor impresión artística del panel en esta final directa, con 107.85 puntos, lo que le valió para terminar segundo (241.1667 puntos) solo por detrás del ruso Alexandr Maltsev.

González salió penúltimo entre los 13 participantes en una final con nombres como Maltsev, el chino Muye Guo, el kazajo Eduard Kim o el colombiano Gustavo Sánchez. Maltsev, con 251.7133 puntos, marcaba el listón del podio.

El español nadó bajo los acordes de 'Lovely' de Billie Eilish y compensó el bajo nivel de dificultad de su rutina con una impresionante impresión artística. El podio lo completó el mexicano Diego Villalobos, bronce (238.1600).

"Me siento superemocionado porque llevaba intentando desde hace mucho quitarme la espinita del solo, y creo que ya me la he sacado. Cuando he saltado al agua he recordado cada fallo que tuve en otras competiciones y me he dicho 'lo sacaré haga falta lo que haga falta'. Lo he disfrutado muchísimo", señaló González tras la prueba.

Además, reconoció que haber competido antes en la preliminar de equipos le ha servido para "quitar los nervios". "Me lo he tomado como algo positivo, he podido competir mucho mejor", reconoció.