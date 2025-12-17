El deporte y tecnología lideran las peticiones en las cartas de Navidad este año, según un estudio de Decathlon. - DECATHLON

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Planes en familia, deporte y experiencias mágicas con buen humor y sin estrés son las peticiones para estas fechas navideñas, según el último estudio promovido por la marca deportiva Decathlon para conocer el comportamiento de los padres y las familias en el final y principios de año.

La mayoría de los padres encuestados asegura pasar "algo más" (49%) o "mucho más" (31%) tiempo de calidad con sus hijos durante las fiestas de Navidad. La novedad es que el deporte no compite con la tecnología sino que se fusiona, según este estudio demoscópico de Decathlon, que revela que los regalos que combinan actividad física e innovación se perfilan como los grandes triunfadores.

Los datos de este estudio muestran un cambio de tendencia, el 'deporte tech' se sitúa en lo alto de las preferencias. Si bien los 'gadgets' tecnológicos aparecen en un 45 por ciento de las preferencias y el deporte mantiene un sólido 31 por ciento, la realidad es que la frontera entre ambos se ha difuminado.

Además, ahora el deporte se beneficia de la tecnología, incorporando avances y 'gadgets' que hacen que moverse sea más fácil, divertido y conectado que nunca. Aunque la tecnología triunfa por su atractivo inmediato hay que destacar el aislamiento que a veces provocan las pantallas y dispositivos.

Por eso, el deporte tecnológico ofrece lo mejor de los dos mundos: la fascinación por el 'gadget' y la experiencia deportiva que es tan importante para el bienestar de la población.

EL DEPORTE EN FAMILIA, ¿SE PRACTICA?

Aunque casi la mitad de los hogares asegura que "la mayoría" de sus miembros practica deporte regularmente, cuando se trata de hacerlo juntos las cifras varían. Un 33 por ciento admite que nunca hace actividades físicas en familia. Aun así, cuando se les pregunta si el deporte refuerza el vínculo familiar, el 55 por ciento responde un rotundo "muchísimo".

Por eso, el tiempo de calidad en familia se valora más que nunca. De hecho, el estudio revela que casi 8 de cada 10 padres aprovechan las fiestas para pasar más tiempo con sus hijos, buscando actividades que dejen huella.

Regalar innovación y movimiento con estos productos que demuestran que el deporte es la mejor tecnología humana. En definitiva, el estudio deja claro que las familias quieren más tiempo juntas, más experiencias y más momentos que se recuerden.

Aunque cueste dar ese primer paso, el deporte tecnológico sigue siendo uno de los caminos más sencillos para conseguirlo. Por eso, estas navidades Decathlon invita a "regalar deporte y regalar diversión", poniendo al alcance de todas las familias opciones para moverse, descubrir y disfrutar.

Desde relojes inteligentes con GPS hasta equipamiento de última generación, dispositivos conectados que atraen tanto a los amantes de la tecnología como a los más deportistas. Entre ellos, el reloj GPS Garmin Forerunner 55, el ciclocomputador de ciclismo Garmin Edge Explore 2 GPS o, entre otros, la bicicleta para niños de 24 pulgadas Riverside 100.