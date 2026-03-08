Diego García-Carrera y Antía Chamosa, campeones de España de marcha en medio maratón

Diego García-Carrera y Antía Chamosa, campeones de España de marcha en la distancia de medio maratón - RFEA | SPORTMEDIA

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El madrileño Diego García-Carrera y la pontevedresa Antía Chamosa se han convertido este domingo en los primeros campeones nacionales de marcha atlética en la distancia de medio maratón, que sustituye a los 20 kilómetros marcha, en un Campeonato de España que disputó su primera edición en Cieza (Murcia).

En categoría masculina, el local Manuel Bermúdez, subcampeón en este mismo circuito hace tres semanas en maratón, trató de descolgarse pronto del pelotón perseguidor, que le dio alcance en el kilómetro 5. En el ecuador de la prueba, Diego García-Carrera y Álvaro López, vigente campeón de los 20 kilómetros marcha, se destacaron justo por delante de Iván López y Miguel Ángel López.

En el kilómetro 15, el madrileño aumentó el ritmo y abrió un pequeño hueco; Álvaro López volvió a cazarle, pero a falta de dos kilómetros García-Carrera voló solo hacia la meta para cruzarla con un tiempo de 1:26:08, sumando este título al logrado en 20 km marcha en 2021. López se colgó la plata (1:26:22) y el murciano Miguel Ángel López fue tercero (1:26:38).

"Ha sido una carrera muy divertida. El circuito no era especialmente bueno para hacer marcas, porque tenía siete giros, cambios de rasante y mucha gente, pero precisamente eso lo hacía diferente. En marcha muchas veces competimos en circuitos muy monótonos y aquí parecía casi un circuito de Fórmula 1", indicó García-Carrera.

En la categoría sub-23, el título fue para Daniel Monfort, que finalizó quinto en la general con 1:27:54. Completaron el podio Javier de Arriba, segundo con 1:33:15, e Iván Molina, tercero con 1:33:29.

En la prueba femenina, Antía Chamosa asumió el mando de la carrera desde los primeros metros y se distanció de un cuarteto perseguidor formado por Aldara Meilán, Sofía Santacreu, Lidia Sánchez-Puebla y Lucía Redondo. La gallega, acompañada durante gran parte del recorrido por el ciezano Manuel Bermúdez, se disparó en solitario hacia la meta, entrando con un registro de 1:33:45.

Por detrás, Lidia Sánchez-Puebla y Lucía Redondo se descolgaron del grupo, dejando a Aldara Meilán y Sofía Santacreu en posiciones de podio. Los dos cajones tuvieron que resolverse por 'foto finish', ya que ambas registraron el mismo tiempo oficial de 1:34:44; las centésimas otorgaron finalmente la medalla de plata a Meilán (1:34:44.39) y el bronce a Santacreu (1:34:44.81).

"Estoy muy contenta, campeona de España en mi primer medio maratón. Esta temporada es muy ilusionante y el gran objetivo es el Mundial por equipos de Brasilia. Venía un poco a tomarlo como un entrenamiento. Además, esta semana no me he encontrado muy bien por un problema de salud, pero hemos venido con muchísimas ganas", apuntó Chamosa.