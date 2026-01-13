Los Eagles caen en la Ronda Comodines y la NFL tendrá un nuevo campeón

Jalen Hurts (Eagles) intenta un pase durante el partido ante los 49ers de la Ronda de Comodines de la NLF 2025 - Europa Press/Contacto/Scott Serio

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Philadelphia Eagles no podrán defender su anillo de campeón de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, al caer en la Ronda de Comodines de los 'playoffs', mientras que Buffalo Bills, New England Patriots, Houston Texans consiguieron el acceso a las semifinales en la Conferencia Americana, y Los Ángeles Rams y los Chicago Bears se unieron a los 49ers en la Conferencia Nacional.

Los San Francisco 49ers serán el rival de los Seattle Seahawks en la semifinal de la Conferencia Nacional después de que los 'Niners' dieran la sorpresa en esta ronda eliminando a domicilio a los actuales campeones, los Eagles, que dejaron escapar una ventaja de 16-10 a final del tercer cuarto para acabar cayendo 19-23. Ahora, el equipo liderado por Brock Purdy buscará meterse en la final de la conferencia ante el mejor equipo de la temporada regular, los Seahawks, exentos de primera ronda.

La otra semifinal de la Nacional medirá a los Chicago Bears y Los Ángeles Rams. Los Bears alcanzaron la semifinal de conferencia después de una remontada histórica ante los Green Bay Packers (31-27), en un duelo en el que se marcharon al descanso 18 puntos abajo y en la que fue su primera victoria en los 'playoffs' desde hace 15 años. Por su parte, los Rams también se sobrepusieron a un resultado en contra con un 'touchdown' a falta de 40 segundos para el final para llevarse el triunfo a domicilio (31-34) ante los Carolina Panthers.

En la Conferencia Americana, los Buffalo Bills serán el rival en las semifinales de los Denver Broncos, líderes de la temporada regular, tras imponerse en un final de infarto en el estadio de los Jacksonville Jaguars (24-27), en un último cuarto en el que ambos equipos anotaron dos 'touchdown'. Mientras que la otra semifinal medirá a los New England Patriots, que vencieron claramente a Los Angeles Chargers (16-3), y a los Houston Texans, que pasaron por encima también a domicilio de los Pittsburgh Steelers (6-30).

Los duelos de semifinales de la Conferencia Americana y Nacional se disputarán entre el 17 y el 18 de enero.