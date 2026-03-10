Elche lanza un concurso de fotografía como Capital Mediterránea del Deporte 2026. - FUNDACIÓN DEL DEPORTE ILICITANO

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación del Deporte Ilicitano, en colaboración con la Asociación Fotografía y Videografía Ilicitana (AFYVI), ha convocado el Concurso de Fotografía 'Elche Capital Mediterránea del Deporte 2026', con el patrocinio de Vegafibra, con el objetivo de documentar y difundir la actividad deportiva en la ciudad durante este año en el que ostenta la Capitalidad Mediterránea del Deporte.

Las fotografías, que se podrán enviar desde el 16 de marzo al 30 de noviembre, deberán versar sobre tres modalidades: Competiciones oficiales de la capitalidad mediterránea; deporte y vida en Elche; y premio especial universitario.

A través de este concurso se pretende crear un archivo visual del deporte en Elche, mostrando la emoción de las competiciones, el esfuerzo de los deportistas y la participación ciudadana en los diferentes eventos deportivos programados durante 2026.