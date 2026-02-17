Elche presenta su banda sonora de la Capital Mediterránea del Deporte 2026: identidad, épica y raíces

El concejal de Deportes de Elche, José Antonio Román, ha presentado la banda sonora de la ciudad como Capital Mediterránea del Deporte en 2026. - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes de Elche, José Antonio Román, ha presentado este martes la banda sonora oficial de 'Elche Capital Mediterránea del Deporte 2026', una composición original creada por el productor y compositor internacional Alfred Tapscott y coordinada e interpretada por José Manuel Guinot.

La pieza musical nace como una evocación profunda a las raíces ilicitanas, al entorno mediterráneo y a la forma de entender la vida propia de Elche: "abierta, luminosa y vinculada al esfuerzo colectivo", indica la nota de prensa.

La composición incorpora motivos que conectan directamente con la identidad de la ciudad como los recuerdos melódicos del himno de Elche de Alfredo Javaloyes; alegorías musicales del Misteri d'Elx; y reminiscencias árabes que evocan el Palmeral, las acequias y el agua como sistema de vida.

Los sonidos mediterráneos que remiten a las playas ilicitanas combinan el uso de las lenguas que conviven en la ciudad, la marca 'Elche' en castellano y la invitación final 'a jugar' en valenciano, con un ritmo constante, en crescendo, que transmite superación, esfuerzo y ambición.

La pieza culmina con una invitación colectiva a participar sobre una base melódica inspirada en el Ternari del Misteri d'Elx, cuando suena 'tots ajustats', estableciendo un paralelismo entre la congregación de los apóstoles en torno a María y la reunión de equipos y deportistas del Mediterráneo alrededor de Elche.

Alfred Tapscott es compositor y productor de música original para cine, televisión y publicidad. Formado en composición cinematográfica en la UCLA de Los Ángeles, desarrolló su estilo en el estudio de Hans Zimmer, trabajando junto al compositor Heitor Pereira. Ha participado en producciones internacionales de gran éxito como 'Minions' o 'Angry Birds', y ha compuesto música para más de cien proyectos audiovisuales.

Por su parte, José Manuel Guinot ha sido el coordinador artístico y voz de esta creación, aportando el vínculo emocional con la identidad ilicitana y garantizando que la pieza mantenga una conexión auténtica con la ciudad.

Con esta composición, Elche no solo presenta una pieza musical sino el sonido oficial de un proyecto colectivo que "marcará un antes y un después en la proyección deportiva y cultural de la ciudad", añade la nota.

La banda sonora acompañará los actos oficiales, los eventos deportivos y las acciones promocionales de la Capital Mediterránea del Deporte 2026, convirtiéndose en el símbolo sonoro de un año en el que Elche pretende consolidarse como referente deportivo en el ámbito mediterráneo e internacional.

Como capital mediterránea del deporte, Elche organizará en este 2026 más de 70 eventos deportivos y a los que asistirán cerca de 200 000 personas entre deportistas, familias y acompañantes, según anunció el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, el pasado enero en la presentación de su designación por ACES Europa en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid.