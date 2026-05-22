Elia Canales accede a la final de tiro con arco recurvo en el Campeonato de Europa

Archivo - Elia Canales, durante una competición. - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La arquera española Elia Canales se ha clasificado para la final de tiro con arco recurvo en el Campeonato de Europa, que se está disputando en Antalya (Turquía), y tendrá este domingo la oportunidad de resarcirse de la final continental perdida en la edición de 2024.

Para llegar dos años después a una nueva cita por el título europeo, la tarraconense eliminó este viernes en dieciseisavos de final por 6-5 a la alemana Charline Schwarz, en octavos por 6-4 a la ucraniana Veronika Marchenko, en cuartos por 7-3 a la eslovaca Denisa Hurban Barankova y en semifinales por 6-4 a la turca Elif Berra Gökkir.

Mientras, en ese mismo certamen de arco recurvo femenino individual, la asturiana Paula Álvarez batió en dieciseisavos por 6-4 a la rusa Sofiia Rumiantseva y luego en octavos por 6-2 a la alemana Katharina Bauer, pero en cuartos cayó por 5-6 ante Elif Gökkir, quien antes había sido verduga de la madrileña Carlota García-Navas en octavos (2-6).