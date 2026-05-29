El empleo deportivo en España supera por primera vez las 270.000 personas

Archivo - El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El empleo vinculado al deporte en España alcanzó en 2025 las 270.200 personas, un 6 por ciento más que el año anterior y la cifra más alta de la serie histórica, según refleja el Anuario de Estadísticas Deportivas 2026 publicado este viernes por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El informe señala que el empleo deportivo representa ya el 1,2 por ciento del empleo total en España y consolida la tendencia de crecimiento del sector tras la recuperación posterior a la pandemia de covid-19. Además, la cifra se sitúa más de 15 puntos porcentuales por encima de los datos registrados en 2022.

También aumentó el número de empresas vinculadas al deporte, hasta las 46.510 a comienzos de 2025, un 6,1 por ciento más que el año anterior. Más de ocho de cada diez desarrollan actividades relacionadas con instalaciones deportivas, clubes o gimnasios, mientras que Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana concentran más de la mitad del total.

El gasto de los hogares españoles relacionado con el deporte alcanzó en 2024 los 6.972,3 millones de euros, más de un 10 por ciento más respecto al ejercicio anterior y un 58 por ciento por encima de 2021. El gasto medio anual por hogar superó los 359 euros y el gasto por persona se situó en 143,9 euros.

El turismo deportivo también continuó creciendo durante 2025, con más de 5,4 millones de viajes iniciados principalmente por motivos deportivos y un gasto asociado superior a los 3.630 millones de euros. Además, las entradas de turistas internacionales por motivos deportivos superaron los 1,7 millones de visitantes, un 16,1 por ciento más que el año anterior.

En cuanto a la práctica deportiva, seis de cada diez personas mayores de 15 años practicaron deporte entre 2024 y 2025, lo que supone un incremento de 5,4 puntos respecto a 2022. Gimnasia, senderismo, musculación, natación y ciclismo fueron las modalidades más practicadas.

El Anuario también refleja un incremento del número de licencias federativas, que alcanzaron las 4.381.174 en 2025, un 1,5 por ciento más que el año anterior. El fútbol concentra casi un tercio del total de licencias, seguido del baloncesto, la caza, el golf y los deportes de montaña y escalada.

Asimismo, el número de deportistas de alto nivel certificados por el Consejo Superior de Deportes llegó a los 6.325 en 2025, un 4 por ciento más interanual, mientras que también crecieron las matrículas en enseñanzas deportivas, Formación Profesional y estudios universitarios vinculados al deporte.

El Anuario de Estadísticas Deportivas, elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio, alcanza este año su decimocuarta edición y recopila indicadores del sector a partir de distintas fuentes oficiales, entre ellas el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el propio Consejo Superior de Deportes.