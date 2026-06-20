Enrique Álvarez Orcajo, reelegido presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física

Enrique Álvarez Orcajo, presidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física - FEDDF

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El madrileño Enrique Álvarez Orcajo fue reelegido este sábado de manera unánime como presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, tras las elecciones celebradas durante la Asamblea General de la FEDDF en el Consejo Superior de Deportes (CSD), según informó el organismo federativo.

De este modo, Álvarez afrontará un segundo mandato después de uno primero marcado por el impulso dado al baloncesto en silla de ruedas con la creación de la marca BSR España, así como por los éxitos cosechados en otros deportes que gestiona el organismo.

Entre ellos, destacan el triunfo en la Liga de Naciones B y el ascenso a la Liga de Naciones A en fútbol amputados (2025), el histórico sexto puesto en el Mundial de hockey en silla de ruedas eléctrica (2026), el ascenso a la categoría A tras la victoria en el Europeo B de rugby en silla (2026), la presencia de ocho deportistas en el Mundial de atletismo de 2025 o el liderazgo de la natación en el medallero en los últimos Juegos Paralímpicos de París, en los que la FEDDF fue la federación con más representantes con 54 deportistas.

Además, en este periodo también se hizo de forma exitosa el traspaso del pádel en silla de ruedas, los deportes de invierno, el tiro y la esgrima a sus correspondientes federaciones unideportivas, así como del voleibol sentado, cuya integración en la RFEVB está en el comienzo del periodo transitorio.

Enrique Álvarez, que cuenta con un Máster MBA en dirección de entidades deportivas y ha estado vinculado al deporte durante toda su vida, es también vicepresidente del Comité Paralímpico Español (CPE) y de IWBF Europa, el organismo continental que rige el basket en silla. Anteriormente a su llegada a la FEDDF, donde relevó a José Alberto Álvarez, fue el máximo dirigente de la Federación Madrileña de Deportes para Personas con Discapacidad Física (FMDDF) de 2012 a 2022.