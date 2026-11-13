Enrique Arnaldo: "El deportista es el héroe de nuestro tiempo"

El magistrado del TC Enrique Arnaldo , autor de 'El deporte en la literatura', inaugurará el Premio APDM de Literatura y Deporte, que recibirá el 25 de enero en el Auditorio Mutua Madrileña. - APDM

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo, que recibirá el 25 de enero el primer Premio 'Literatura y Deporte' de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) en su gala en el Auditorio Mutua Madrileña, afirmó que el deportista es el "héroe" del tiempo actual.

Hace unos meses Enrique Arnaldo presentó en dicho auditorio el libro 'El deporte en la literatura', acompañado por el exfutbolista Jorge Valdano y el periodista Santiago Segurola, representantes de esa relación entre el fútbol y la palabra que atraviesa buena parte de esa obra.

Ahora regresará al mismo escenario para recoger el primer Premio APDM 2026 de 'Literatura y Deporte' de la APDM en reconocimiento a una obra que recorre siglos de presencia del ejercicio físico, la competición y sus protagonistas en las letras, y por acercar el deporte a la sociedad desde la literatura.

"El periodismo deportivo es deporte narrado", apuntó en una entrevista al gabinete de prensa de los Premios APDM Arnaldo, convencido de que entre el escritor y el cronista existen muchos más territorios compartidos porque ambos necesitan observar, interpretar y encontrar las palabras capaces de conservar un instante que, sobre el terreno de juego, apenas dura unos segundos.

Detrás del magistrado del TC, del catedrático y del jurista acostumbrado al rigor de las leyes existe un lector que se define como "voraz y febril" y cuya relación con los libros comenzó mucho antes de iniciar su carrera profesional.

En sus años en el Colegio del Pilar ya escribía en la revista 'Soy Pilarista' y encontraba tiempo para la lectura mientras el deporte ocupaba también una parte importante de su vida. Después llegarían el Derecho, la Universidad, las responsabilidades institucionales, una extensa producción jurídica y, de manera esporádica, sus colaboraciones en 'Abc', pero aquella curiosidad por la literatura permaneció intacta.

El aficionado, practicante y jurista deportivo jugó al fútbol como defensa y portero, y practicó también baloncesto, bicicleta, frontenis y tenis antes de encontrar en el golf y el pádel otras formas de mantenerse activo.

A esa experiencia personal añadió una intensa vinculación profesional con el ordenamiento deportivo: formó parte de distintos comités de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), participó en procedimientos relacionados con el fútbol profesional y presidió durante cuatro años el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Arnaldo nunca ha escondido su condición de madridista y alguna vez la ha llevado al terreno de la ironía con una afirmación que difícilmente podría incorporarse a una sentencia del Constitucional: "Dios es madridista".

TERRITORIO DE COMPETICIÓN Y ENCUENTRO

Porque considera el fútbol el 'gran fenómeno de masas' de este tiempo, rechaza que los clubes puedan acabar convertidos en trincheras políticas. "La identificación de un club de fútbol con una ideología es una deformación", subrayó.

Esa mirada ayuda a comprender el origen de 'El deporte en la literatura'. El libro nació de una acumulación paciente de lecturas, anotaciones y hallazgos. Arnaldo fue descubriendo que el deporte aparecía allí donde dirigía la mirada: desde los clásicos grecolatinos hasta la gran novela europea, la poesía y el ensayo.

Homero, Virgilio, Unamuno, Alberti, Miguel Hernández, Delibes, Camus, Cortázar o Galeano, entre muchos otros, demostraban que la competición, el esfuerzo físico y el juego habían servido durante siglos para hablar de cuestiones mucho más profundas.

"La literatura ha elevado de categoría al deporte. El deporte contiene muchos de los grandes argumentos de la literatura: el esfuerzo, la ambición, el sacrificio, la rivalidad, el miedo, la gloria, pero también la derrota. Detrás de una competición siempre hay, en definitiva, una historia humana que merece ser contada", reflexionó Arnaldo.

Ahí se encuentra una de las ideas centrales de su visión del deporte: "El deportista es el héroe de nuestro tiempo. Nos interesa cuando gana, pero también cuando pierde, cuando cae, cuando se lesiona y cuando es capaz de volver a empezar. Está permanentemente enfrentándose a sus propios límites y quizá sea esa mezcla de grandeza y vulnerabilidad la que lo convierte en un personaje tan atractivo para la literatura", sostuvo.

Mucho antes de que el deporte se convirtiera en un fenómeno global, los escritores ya habían encontrado en la competición una manera de hablar del ser humano. En una carrera, un combate o un partido pueden condensarse en unas horas emociones y conflictos que una novela necesita cientos de páginas para desarrollar. La victoria importa, pero también todo lo que ha ocurrido hasta llegar a ella. Y, a menudo, la derrota proporciona incluso una historia mejor.

DEL LIBRO AL PERIODISMO

Esa relación explica también la especial significación que para Arnaldo tiene el Premio APDM. Si 'El deporte en la literatura' rastrea cómo los escritores han convertido durante siglos la competición en relato, el periodista deportivo realiza cada día ese mismo ejercicio sometido a la urgencia de la actualidad.

"El periodista deportivo es, en buena medida, quien convierte el instante en memoria. El resultado queda en las estadísticas, pero son las historias las que permanecen. El deporte siempre tendrá historias que contar. Y mientras existan esas historias, habrá escritores y periodistas dispuestos a encontrar las palabras para que permanezcan", resumió.

Por eso el reconocimiento de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid tiene algo de encuentro natural entre dos mundos que nunca estuvieron realmente separados. Y el 25 de enero Enrique Arnaldo se convertirá en el primer nombre de un palmarés que nace con voluntad de continuidad.