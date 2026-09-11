El equipo español de gimnasia aeróbica logra tres clasificaciones para finales en el Mundial

Miquel Mañé, Eric Gutiérrez y Sonia Vidal, en el 19º Campeonato del Mundo de gimnasia aeróbica. - RFEG

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El trío formado por Miquel Mañé, Eric Gutiérrez y Sonia Vidal, y el equipo español de aerodance y también el equipo español de aerostep han conseguido la clasificación para sus respectivas finales durante el 19º Campeonato del Mundo de gimnasia aeróbica, que se está disputando en Pamplona.

Mañé, bicampeón del mundo, logró 19.715 puntos junto a Gutiérrez y Vidal; fue la tercera mejor not, tras un ejercicio con música de la serie televisiva 'Hawaii 5.0'. Líderes acabaron los chinos Siwei Fan, Zhenhao Wang y Tong Xu, con 20.250 puntos, y segundos fueron los rusos Polina Kakkoeva, Mariia Paniushina y Leisan Kupershmit, con 19.772.

El equipo español de aerodance también ató billete para luchar por el podio con un ejercicio inspirado en el concepto del tiempo. La rutina se cerró con una formación donde se podía leer 'TIME' y, tras una espera para la nota final, sus ocho integrantes recibieron 17.133 puntos que valieron el tercer puesto por detrás de Corea del Sur y de Hungría.

La pista del Navarra Arena vibró también con la actuación del grupo de aerostep. Ataviadas con un mallot inspirado en arañas, las gimnastas cuajaron una solida actuación para ocupar la sexta plaza (16.250 pts.).

Además, la ucraniana Anastasiia Kurashvili dominó la clasificación en la prueba individual femenina con 20.450 puntos, seguida de la rusa Anastasia Dmitrieva y de la griega Vasileia Faidra Diamanti. Mientras, en parejas mixtas lideró Ucrania su clasificación con 19.850 puntos; el dúo de Italia fue segundo (19.250) y el de Azerbaiyán (19.050), tercero.