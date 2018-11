Erika Villaécija anuncia su retirada tras 16 años en la elite

Publicado 05/11/2018 17:55:33 CET

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Erika Villaécija ha anunciado este lunes que se retirará de la competición oficial tras el Campeonato de España de Piscina Corta, que se disputará entre el 15 y 18 de noviembre, después de 16 años en la elite y habiendo ganado 18 medallas en competiciones internacionales.

A sus 34 años, Villaécija pondrá fin a su carrera después de ese último Campeonato de España, según anunció ella misma en un acto que tuvo lugar en el Museo Colet de Barcelona.

En su carta de despedida, que le ha "costado mucho" escribir, aseguró que la natación "lo es todo" para ella desde que vio los Juegos de Barcelona de 1992 por la televisión. "Llegué más lejos de lo que podía imaginar, por eso me ha costado tanto tomar esta decisión", se sinceró.

"Estoy orgullosa y tranquila por todo lo vivido, en unos años en los que he pasado por momentos difíciles y buenos. He hecho todo lo posible por este deporte", se despidió. "Me quedo con todo lo aprendido y todo lo que he ganado", subrayó.

Villaécija ha ganado un total de 18 medallas internacionales, entre las que destaca el oro en el Campeonato del Mundo de Piscina Corta de Dubai 2010, en los 800 libres, o sus dos títulos de campeona de Europa en 800 libres y el relevo de 4x200 metros libres de Madrid 2004.

"Me queda la 'espinita' de ganar una medalla olímpica, pero me siento muy orgullosa de mi trayectoria. Sí me hacía ilusión llegar a mis quintos Juegos, pero han cambiado mis prioridades", explicó este lunes la catalana.

Tras participar en Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 --donde compitió en piscina y aguas abiertas-- y Rio de Janeiro 2016, la intención era estar en Tokyo 2020 pero finalmente ha optado por aparcar del todo la carrera como nadadora, aunque seguirá ejerciendo de entrenadora para nadadores de base en su CN Sabadell.