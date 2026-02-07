Espacio Movistar retransmite en directo con un centenar de aficionados la jornada del sábado del Seis Naciones

Imagen de la retransmisión en el Espacio Movistar del Seis Naciones de Rugby 2026 - CSA MEDIA PRESS

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'Espacio Movistar', situado en la calle Gran Vía de Madrid, fue el escenario este sábado de la retransmisión de los partidos Inglaterra-País de Gales e Italia-Escocia, correspondientes a la primera jornada del Seis Naciones, el torneo más prestigioso de rugby y que emite en exclusiva 'Movistar+'.

De este modo, un centenar de aficionados pudieron disfrutar de la retransmisión en vivo y en directo de estos dos encuentros del Seis Naciones en "un marco incomparable", según aseguró Eduardo Téllez, el narrador y cara del rugby en la plataforma.

"Venir a 'Espacio Movistar' en Gran Vía es un placer y es una gozada. Es alucinante este edificio en pleno centro de Madrid y además nos permite tener contacto total con los espectadores, que son aficionados y que tienen ganas de vernos. Es un aliciente más. La gente se levanta, grite, celebra los ensayos, es una gozada", remarcó, avisando de que Italia, vencedora en esta primera jornada ante Escocia (18-15), "puede ser la gran tapada cuando vuelva Ange Capuozzo".

Junto a Téllez, estuvieron tres exjugadores de la selección española como Jaime Nava, Juan Arroyo y Juan Anaya, y la internacional Eva Aguirre. El primero recordó que "Irlanda no ha tenido un buen arranque en este Seis Naciones" tras su clara derrota ante Francia (36-17). "En cualquier caso, es un equipo muy a tener en cuenta y aunque se ha desinflado un poco, está siempre en las quinielas y puede dar algún susto", advirtió.

Por su parte, Arroyo apostó para la victoria final por Francia, "un 'equipazo'". "Es superofensivo, pero tendrá equipos delante que le pueden hacer las cosas más difíciles, como puede ser Inglaterra o Escocia, que soy aficionado de Escocia, y puede rascar algo por ahí y creo que tiene muchas papeletas de hacer algo fuerte este año", indicó la que es una de las voces de las retransmisiones de Movistar Plus+.

En este sentido, Aguirre se refirió a la importante vuelta para el 'XV del Gallo' de Antoine Dupont, el mejor jugador del mundo, tras recuperarse de una lesión grave de ligamentos que le mantuvo en el dique seco el año pasado. "Ya se está viendo en la liga la vuelta que ha tenido*y creo que va a tener un impacto determinante en este Seis Naciones, es el mejor jugador del mundo a día de hoy", remarcó la triple campeona de Europa con España.

"A Gales hay que darle esperanza, ¿no? Darle cariño, arroparle y empujarle desde nuestra posición, es un clásico del rugby y va a tener su momento para resurgir, ojalá que sea en este Seis Naciones", consideró Anaya, aunque el 'XV del Dragón' fue arrollado por Inglaterra en esta jornada inaugural (48-7), que ha sido incapaz de presentar batalla.