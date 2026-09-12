España acaba con 46 medallas el Europeo de Natación Paralímpica

Archivo - Teresa Perales tras ganar el bronce en los 50 espalda S2 de Paris 2024 - CPE - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegación española presente en el Campeonato de Europa de Natación Paralímpica que acogió la localidad turca de Kocaeli (Turquía) hasta este sábado concluyó con un total de 46 medallas (9 de oro, 17 de plata y 20 de bronce), después de un último día en el que logró siete metales, cuatro de ellos dorados.

De este modo, España concluye este Europeo como el cuarto país con mayor cantidad de metales y cuarta también por número de oros (9) en un medallero liderado por Rusia con 95 preseas (36, 39, 20), Italia con 61 (29, 16, 16) y Ucrania con 73 (25, 24, 24). En la anterior edición disputada en Madeira (Portugal) en 2024, los nadadores españoles consiguieron 39 medallas (10 de oro, 15 de plata y 14 de bronce) y en la quinta posición.

La cosecha de oros de la jornada final comenzó con Albert Gelis que se impuso con claridad en los 100 espalda S11, con medio segundo de ventaja sobre el siguiente clasificado, el checo David Kratochvil, y rebajando su propio récord del mundo a 1:04.73.

También pudo colgarse por fin un metal dorado la veterana Teresa Perales, al proclamarse campeona de Europa de los 50 espalda S2 y marcharse de Kocaeli con un valioso botín de cinco medallas tras haber conseguido anteriormente tres platas en 100 espalda S2, 50 y 100 libre S3, y un bronce en 50 braza SB2.

María Delgado dio otro oro a España al ser la más rápida en los 100 libre S12 con un tiempo de 1:01.43, muy por delante de la rusa Anna Krivshina y de la italiana Alessia Berra; mientras que el cuarto y último oro fue de Beatriz Lérida, vencedora en los 100 espalda S9 (1:11.79).

Además, 'Tasy' Dmytriv, Jacobo Garrido, Íñigo Llopis y Nahia Zudaire formaron el relevo de 4x100 estilos 34 puntos que quedó subcampeón de Europa con una marca de 4:09.73, superado únicamente por Italia. Plata también fue Emma Feliu en los 400 libre S13 (4:45.80), y bronce Leyre Ortí en los 50 libre S7 (34.51).

A nivel general, sobresalieron la joven Dmytriv, que ganó seis medallas, cuatro individuales y dos en relevos. La almeriense se proclamó campeona en los 200 estilos SM9, subcampeona en 100 libre S9 y 100 braza SB9, y bronce en 50 libre S9, y formó parte de los dos equipos de relevos que se llevaron un oro y una plata en 4x100 estilos y 4x100 libre 34 puntos. La guipuzcoana Nahia Zudaire también se colgó seis preseas y junto a los podios en esos relevos en los que formó parte la andaluza, conquistó tres platas en 100 mariposa, 100 y 400 libre S8, más un bronce en 100 braza SB7.