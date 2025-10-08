España Activa moviliza a más de 60.000 personas en toda España en la Semana Europea del Deporte. - ESPAÑA ACTIVA

Durante la #BeActiveNight, la fundación, de la mano de Dreamfit, ofreció tres masterclass abiertas para 1.500 personas

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación España Activa ha movilizado a más de 60.000 personas en toda España durante la Semana Europea del Deporte, un evento impulsado por EuropeActive y coordinado a nivel nacional por el Consejo Superior de Deportes (CSD), que se celebró del 23 al 30 de septiembre con el objetivo de fomentar la actividad física en toda Europa.

Gracias a la colaboración de sus socios, que organizaron una amplia variedad de actividades físicas durante toda la semana en cada uno de sus centros, desde sesiones de baile y ejercicios cardiovasculares de alta y media intensidad hasta prácticas cuerpo-mente, se ha logrado alcanzar el objetivo marcado de superar la cifra del año pasado, que fue de 50.000 personas movilizadas.

"Estamos muy satisfechos con la excelente acogida que ha tenido la Semana Europea del Deporte 2025. La participación de 60.000 personas en toda España demuestra que el mensaje de promover un estilo de vida activo y saludable sigue calando en la sociedad", señaló Jaime Lissavetzky, presidente de la Fundación España Activa.

"El compromiso y la colaboración de todos nuestros socios han vuelto a ser clave para alcanzar este logro. Gracias a su implicación, seguimos consolidando un movimiento que impulsa el bienestar y la actividad física en todos los ámbitos de la sociedad", añadió Lissavetzky.

Además, el sábado 27 de septiembre se celebró en el Acueducto de Segovia el #BeActiveNight, un evento organizado por el Consejo Superior de Deportes junto con el Ayuntamiento de Segovia, y que contó con la colaboración de la Fundación España Activa.

La jornada, desarrollada en horario de tarde y noche, ofreció diversas actuaciones y actividades físicas dirigidas a todo tipo de público. Entre ellas destacaron las tres masterclass impartidas por Dreamfit, socio de la Fundación, de Body Balance, Body Combat y Dance, que lograron reunir a 1.500 personas en un ambiente festivo y único, fomentando la actividad física en un entorno histórico.

La Semana Europea del Deporte se ha consolidado como una iniciativa clave para impulsar la actividad física en toda Europa. Fundación España Activa, con diez años de colaboración junto al Consejo Superior de Deportes y Europe Active, seguirá siendo un pilar fundamental en esta campaña, motivando a las personas a mantenerse activas y mejorar su calidad de vida.