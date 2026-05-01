España acude a los World Relays en busca de plazas para el Mundial y seguir progresando en los relevos

Archivo - El relevo español femenino de 4x400 metros, formado por Ana Prieto, Carmen Avilés, Rocío Arroyo y Daniela Fra, tras lograr el bronce en el Mundial Indoor de 2026 - RFEA/SPORTMEDIA - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española de atletismo competirá este sábado y domingo en la ciudad de Gaborone (Botswana) en una nueva edición de los World Relays, la cita que reúne a los mejores equipos de relevos del mundo y donde intentará, con un total de 26 atletas (14 hombres y 12 mujeres), volver a brillar como el año pasado y billetes para el Mundial de Pekín del año que viene.

Será la octava edición de este evento y la primera vez que se dispute en territorio africano, tras haber pasado por Bahamas, Japón, Polonia y China, en una competición en la que España buscará confirmar su crecimiento reciente en las pruebas de equipo, tras lograr la victoria el equipo femenino en 4x400 y la segunda posición en 4x100, en ambos casos con récord de España, en la última cita disputada en Bahamas.

El equipo español quiere continuar plasmando sus varios años de trabajo dentro del Plan Nacional de Relevos y con resultados destacados en las últimas ediciones, especialmente en el 4x400 femenino, donde logró el oro en 4x400 y la plata en 4x100, ambas con récord de España.

En mujeres, el 4x100 contará con referentes como Jaël-Sakura Bestué, Maribel Pérez y Esperança Cladera, tres de las cuatro componentes del equipo que batieron en 2025 dos récords de España (42.18 en Guangzhou y 42.11 en Madrid) y que hicieron historia en el Mundial de Tokio al clasificarse en quinta posición, junto a una amplia convocatoria en la que también figuran Aitana Rodrigo, Lucía Carrillo y Esther Navero, todas con marcas entre las mejores de la historia nacional.

El 4x400 femenino, reciente medalla de bronce mundial en pista cubierta en Torun (Polonia), estará liderado por Paula Sevilla y Blanca Hervás, esta a gran nivel individual también en la cita polaca, junto a Carmen Avilés, Eva Santidrián, que Rocío Arroyo y Ana Prieto, un bloque consolidado como uno de los más competitivos del atletismo español actual.

En categoría masculina, el 4x100 estará encabezado por Guillem Crespí junto a Jorge Hernández, Jaime Sancho, Andoni Calbano, Alberto Calero, Juan Carlos Castillo y Ander Garaiar, en un relevo que busca seguir elevando el nivel de la velocidad española.

El 4x400 masculino contará con la experiencia de Óscar Husillos y Samuel García, junto a Bernat Erta, Manuel Guijarro, David García, Julio Arenas y Markel Fernández, además de la aportación de un grupo emergente que ya ha competido en grandes citas internacionales.