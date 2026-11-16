España acudirá con 14 nadadores al Mundial de Piscina Corta

Archivo - Hugo González posa con su medalla de plata en los 200 estilos del Europeo 2026 - Baptiste Autissier / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española acudirá con un total de 14 nadadores, ocho hombres y seis mujeres, al Campeonato del Mundo de Piscina de 25 metros que se disputará en Pekín del 1 al 6 de diciembre, según dio a conocer este lunes la Dirección Técnica de Natación de la Real Federación Española de Natación (RFEN).

La lista sale tras la conclusión este domingo en Madrid del Campeonato de España donde sobresalieron nadadores como Hugo González o el prometedor Luca Hoek, flamantes nuevos récord nacionales de 200 espalda y 100 libre, respectivamente.

Junto a ellos, estarán César Castro, Carles Coll, Miguel Martínez, Iván Martínez, Miguel Pérez-Godoy y Alejandro Villarejo, mientras que el equipo femenino está liderado por la joven Irene Ciércoles, que estará acompañada por Carmen Weiler, Alba Vázquez, María Daza, Ainhoa Campabadal y Laura Cabanes, bronce continental en los 100 mariposa el pasado verano.

Además, España competirá en el simbólico y espectacular 'Cubo de Agua' de la capital china con los dos relevos 4x100 libre, 4x200 libre y 4x100 estilos, y con los relevos mixtos 4x50 y 4x100 estilos, y 4x100 libre.