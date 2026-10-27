España arranca con ilusión su participación en el Campeonato de Europa de Ostrava de curling

Selección española masculina de curling - RFEDH

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de curling inicia este miércoles su andadura en el Campeonato de Europa 2026, que se disputa hasta el 1 de noviembre en la localidad de Ostrava (República Checa), midiéndose a Suiza y Suecia en la jornada inaugural del Grupo B en la que constituye la tercera participación del combinado estatal en la máxima división continental tras sus presencias en 2008 y 2022.

El equipo nacional, que ha certificado su presencia entre la élite europea tras proclamarse subcampeón de la División B en 2025, afronta el reto con un quinteto integrado por el 'skip' Sergio Vez, Mikel Unanue, Nicholas Shaw, Eduardo de Paz y Luis Gómez.

La competición estrena cuadro competitivo, con doce selecciones repartidas en dos cuadros de seis integrantes, de forma que cada plantel jugará cinco partidos de 'round robin' a ocho 'ends' antes del cruce de semifinales programado para el sábado 31 de octubre.

Tras su exigente arranque del miércoles frente al cuadro helvético a las 12.00 horas y la vigente campeona Suecia a las 19.00 horas, los españoles continuarán su periplo en el RT Torax Arena enfrentándose a Polonia el jueves a las 14.00 horas.

Noruega será el siguiente rival, el viernes a las 14.00 horas, y la selección se medirá a la anfitriona República Checa el sábado a las 9.30 horas, con la meta de finalizar entre los dos primeros clasificados para optar al título en una edición cuyos resultados no otorgarán billete directo para el Campeonato del Mundo.