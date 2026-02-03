España arrasa a Francia y se jugará el quinto puesto ante Croacia

Archivo - Bea Ortiz con la selección española femenina de waterpolo - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de waterpolo, ha superado este martes a Francia (15-4) en el primer partido por la quinta plaza del Campeonato de Europa, que se está disputando en Funchal (Portugal), y buscará este miércoles ante Croacia acabar en el 'Top 5' de la cita continental.

Las vigentes campeonas olímpicas, plata en el último Europeo, han sabido reponerse a la decepción del pasado domingo, cuando se quedaron fuera de las semifinales a pesar de vencer en los penaltis a Países Bajos (13-16); finalmente, se situaron terceras del Grupo F con cinco puntos, por los siete de las neerlandesas y seis de Hungría.

Este martes, las de Jordi Valls apabullaron al combinado galo desde el principio, con un primer cuarto demoledor (6-1) y con Bea Ortiz despuntando -acabó el partido como máxima anotadora con cuatro goles- y poniendo el 7-1 al poco de empezar el segundo parcial. Así, se marcharon al descanso largo con el choque casi sentenciado (10-2).

En la reanudación, Mariona Terré sustituyó a su hermana Martina en portería, mientras la selección seguía aumentando su renta (13-3). Ya en el último cuarto, dos nuevos goles pusieron el 15-4 definitivo. Este miércoles (20.15 horas), España buscará la quinta plaza ante Croacia.