España aspira a superar su cosecha de medallas en el Europeo de karate

Equipo español de karate para el Europeo de Fráncfort - RFEK Y D.A.

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los karatecas Paola García, Raúl Martín, María Isabel Nieto y María Torres lideran la expedición española que aspira a repetir o mejorar las seis medallas de la edición anterior en el Campeonato de Europa absoluto de karate 2026, que se celebra en la localidad alemana de Fráncfort desde el jueves y hasta el domingo.

El equipo, que contará con representación en todas las modalidades oficiales -kata individual y por equipos, kumité individual y por equipos y parakarate-, se encuentra en tierras germanas desde el lunes, donde los deportistas nacionales realizaron las primeras sesiones de entrenamiento y adaptación antes del inicio de la competición continental.

Ahora, el grupo aspira a repetir o mejorar las seis medallas conseguidas -dos oros, dos platas y dos bronces- en la edición anterior, en Ereván (Armenia) en 2025, donde España acabó tercera del medallero -solo por detrás de Alemania e Italia-.

Las dos preseas doradas llegaron con los equipos masculino y femenino de kata, mientras que Raúl Martín, en kata individual masculino, y María Isabel Nieto Mejías, en kumite -68 kilos, se colgaron las platas. Además, Paola García, en kata individual femenino, y María Torres, en kumité +68 kilos, lograron un bronce cada una.

En kumite masculino, competirán Unai Chica (-60 kg), Alex Ortiz de Zarate (-67 kg), Izan Martín (-75 kg y equipo), Iker Leal (-84 kg y equipo), Borja Gutiérrez (+84 kg y equipo), Joan Just (equipo), Iván Gómez (equipo), Zsamoran Shotte (equipo) y Alberto Delestal (equipo).

Mientras, María Isabel Nieto (-68 kg y equipo) y María Torres (+68 kg y equipo) intentarán repetir en el podio en kumite femenino, donde también estarán Mireia Vizuete (-50 kg), Ruth Lorenzo (-55 kg y equipo), Mar Trenado (-61 kg y equipo) y Carlota Fernández (equipo).

Por su parte, Raúl Martín (individual y equipo), plata en 2025, competirá en kata masculino junto a Iván Martín Montenegro (equipo), Antonio Lozano (equipo) y Alejandro Galán (equipo), y en kata femenino lo harán la bronce de la anterior edición Paola García (individual y equipo), Carla Guardeño (equipo), Abril Angulo (equipo) e Irene Yao Alcaraz (equipo).

En parakarate masculino, Carlos Huertas e Iván Martín Camaño serán los representantes masculinos y Lucía Sánchez, Cristina Alepuz, Andrea Matarí y María García, las femeninas.

El programa del torneo comenzará el miércoles con las eliminatorias

masculinas y femeninas de kata individual, de kumite femenino en las categorías de +68 kg, -68 kg y -61 kg y de kumite masculino en +84 kg, -84 kg y -75 kg.

El jueves se disputarán las eliminatorias y repescas de kata por equipos masculino y femenino, de kumite femenino en -55 kg y -50 kg y de kumite masculino en -67 kg y -60 kg. Además, se celebrarán las rondas previas de kumite por equipos masculino y femenino. El viernes será el turno de las eliminatorias y repescas hasta semifinales de kumite por equipos masculino y femenino y la competición completa de todas las modalidades de parakarate.

El sábado comenzarán las jornadas de medallas bronces y finales de kata individual, bronces y finales de kumite individual y finales y medallas de parakarate. Ya el domingo, llegará la lucha por los bronces y finales de kata por equipos y los bronces y finales de kumite por equipos.