España atrapa el bronce en el Europeo masculino de hockey hierba

Los jugadores de la selección española masculina de hockey sobre hierba celebran un gol en el Campeonato de Europa 2025. - RFEH

Los 'RedSticks' ganaron a Francia por 0-2 en la final de consolación

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de hockey sobre hierba ha conseguido este sábado la medalla de bronce en el Campeonato de Europa, que se está disputando en Mönchengladbach (Alemania), gracias a su victoria por 0-2 ante la selección francesa con goles de Marc Recasens y de Nicolás Álvarez.

En el SparkassenPark, los pupilos de Max Caldas dominaron desde el principio esta final de consolación. No obstante, tardaron en generar peligro sobre la portería defendida por Corentin Saunier. A 5:25 para zanjar el primer periodo, Marc Miralles protagonizó un disparo al que no llegó nadie para pinchar y apenas un minuto después respondió Francia.

Lo hizo mediante un penalti-córner que Victor Charlet ejecutó a ras de césped y que el guardameta español, Luis Calzado, desvió bien con su pierna derecha. Más allá de esa oportunidad, el conjunto entrenado por John-John Dohmen inquietó poco al área rival y España estuvo cerca de marcar varias veces, si bien Saunier se lució en todas ellas.

Faltando 56 segundos para acabar el primer cuarto del encuentro, el portero francés repelió un potente tiro de Joaquín Menini. Y bajo esa misma inercia, Saunier desbarató otra ocasión española en el inicio del segundo periodo, cuando Borja Lacalle remató a bocajarro al aprovechar un rechace tras el rebote en el árbitro de un tiro de 'Chefo' Basterra.

Sin dilación, Saunier hizo otra gran parada después de un disparo del propio Basterra, quien a la siguiente jugada provocó un penalti-córner que los 'RedSticks' malgastaron. Pese a su ahínco, los pupilos de Caldas no hallaban el modo de batir al inspirado portero rival, que los amargó hasta el descanso y eso auguraba un tercer cuarto de dolor de muelas.

Por suerte para el combinado español, en el minuto 32 cuajó Bruno Font un ataque por la banda izquierda hasta alcanzar la línea de fondo y poner la bola en el corazón del área, donde la zaga francesa impidió el gol de Marc Reyné; pero entonces Marc Recasens estuvo atento para domar el rechace de esa acción y rematar raso hasta superar a Saunier.

Cuando habían transcurrido tres minutos y medio del cuarto periodo, España marcó el 0-2 por obra de Basterra desviando un disparo lejano de Menini; pero la acción finalmente se invalidó porque el dorsal 10 de los 'RedSticks' había rematado con la parte antirreglamentaria de su bastón.

Para evitar sustos en el desenlace del duelo, España materializó su clara superioridad con el 0-2, esta vez sí, gracias a un pase filtrado por Miralles para la llegada de Pol Cabré en el costado izquierdo; éste tiró y Nico Álvarez apareció en el centro del área gala hasta tocar la pelota de forma suficiente para esquivar la estirada de Saunier.

En los escasos minutos finales, Francia vació su portería, pero de nada le sirvió en su propósito de acercarse al arco contrario. Calzado había sido espectador de lujo desde el descanso en adelante y tan solo tuvo que intervenir una vez antes del bocinazo definitivo que plasmó el triunfo de España y, con ello, su medalla de bronce continental.