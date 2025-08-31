España batalla sin éxito (43-27) ante Irlanda en el Mundial Femenino de Rugby

Las jugadoras españolas celebran uno de sus ensayos en su partido ante Irlanda del Mundial de Rugby de 2025 - MORGAN HARLOW - WORLD RUGBY VIA GETTY IMAGES

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de rugby sumó su segunda derrota en la Copa del Mundo que se está disputando en Inglaterra al caer este domingo por 43-27 ante Irlanda en un duelo marcado por el juego ofensivo de ambos combinados y los 12 ensayos anotados.

España necesitaba la victoria para mantener sus opciones de clasificarse para los cuartos de final, pero 'Las Leonas' se tuvieron que conformar con sumar un punto tras un partido donde fue a remolque desde muy pronto y donde el físico de su rival fue clave.

Un error español dio la ventaja a las irlandesas, con el ensayo de la apertura Dannah O'Brien. Irlanda arrancó con fuerza y puso el preocupante 12-0 tras otro ensayo de Amee-Leigh Costigan. Sin embargo, el combinado nacional fue capaz de replicar y volver a recuperar sus opciones con dos ensayos, de Claudia Pérez, tras una grandísima secuencia de trabajo de las delanteras, y de Marieta Román.

Pero Irlanda no tardó en reaccionar para volver a recuperar muy rápido su buena ventaja con los ensayos de Eve Higgins y Anna McGann antes del descanso (24-12). Tras este, España quiso volver a meterse en el partido con una marca de Claudia Peña (24-17), pero la respuesta rival ya fue casi definitiva, con dos ensayos de Grace Moore antes del 60 para poner el 36-17.

'Las Leonas' no se rindieron y Lourdes Alameda conseguía la cuarta marca que le daba el punto bonus a Las 'Leonas', mientras que Anna McGann certificaba el triunfo irlandés antes de que las españolas mostrasen su carácter competitivo con su quinto y último ensayo con el tiempo cumplido de Cristina Blanco. El próximo domingo 7 de septiembre a las 13.00, hora peninsular española, España disputará su último partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo ante Japón.