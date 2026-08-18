España cae ante Australia y se jugará el pase frente a Irlanda

España cae ante Australia y se jugará el pase en la Copa del Mundo frente a Irlanda. - RFEH

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

España ha caído derrotada este martes ante Australia (0-1) en su segundo partido de la Copa del Mundo 2026, un partido que se decidió por un 'penalti stroke' transformado por Blake Govers, en el último cuarto, que condenó a los 'RedSticks' en un partido muy táctico y equilibrado.

España dispuso de opciones para empatar y vio incluso cómo le anulaban un gol a Marc Reyné por obstrucción con empate a cero en el marcador, pero el encuentro acabó en derrota. El equipo español apretó hasta el último minuto, gozando de tres penalti corner (PC) seguidos, pero no encontró el premio del empate. Tras esta derrota por la mínima, los de Max Caldas se jugarán el pase a la segunda fase ante Irlanda este jueves 20 de agosto, a las 17.00 horas.

Todo ello en un partido muy táctico que apenas contó con llegadas en la primera mitad. Los dos combinados eran conscientes de lo que se jugaban y prefirieron arriesgar lo justo. Los australianos tenían mayor control de bola y a mitad de cuarto provocaron el primer PC a favor. El disparo de Joel Rintala se fue desviado a la derecha de Luis Calzado. El segundo en contra llegó en el minuto 12 tras controlar Nathan Ephraums dentro del área un flick, pero la zaga española lo defendió a la perfección.

En el segundo cuarto, los 'RedSticks' tuvieron más la bola y se acercaron al área rival. Así llegaría la primera oportunidad para España en el minuto 22, con un tiro desviado tras una jugada individual de Bruno Font. Y el tercer cuarto comenzaría con un susto. Tras pérdida en campo propio, le llegó la bola a Craig Marais, que disparó a puerta, pero Luis Calzado se tiró al suelo y estiró su pierna izquierda para desviar la bola.

En el 37' llegaría un nuevo aviso australiano con Lachlan Sharp habilitando a Ky Willot, que se revolvió para lanzar la bola a la cepa del poste izquierdo. Pero en la jugada siguiente, respondería España, con Marc Reyné a la contra. El delantero español consiguió batir la portería rival, pero los colegiados anularon el gol por obstrucción.

Y en el último cuarto, con empate a cero goles, llegaría el fatídico 'Penalti Stoke' en contra, transformado por Blake Govers, que engañó a Luis Calzado. Cerca estuvo Australia del segundo con una jugada rapidísima de los de Mark Hager que no alcanzó a rematar Nathan Ephraums a pesar de estirarse. En el tramo final, España se lanzó a por el empate, pero la falta de acierto hasta en tres PC hizo que se consumara la derrota.