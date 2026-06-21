España conquista su primer SailGP de la temporada en Canadá

España conquista su primer SailGP de la temporada Halifax - JED JACOBSOHN | SAILGP

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

España se apuntó este domingo la primera victoria de la temporada SailGP al imponerse en el desenlace del Gran Premio de Canadá disputado en Halifax superando a Nueva Zelanda, Australia y Suecia.

El equipo español tuvo que tirar de foto finish para meterse en la final y aprovechó la ocasión en aguas canadienses para estrenar la campaña de victorias. En la primera carrera de flota del día, los de Diego Botín lograron una crucial victoria tras una salida brutal.

Con esos cinco puntos, el F50 Victoria se situó por delante de Nueva Zelanda, llegando a la última carrera de flota del fin de semana con la obligación de terminar por delante de los kiwis para meterse en la ansiada final. Peleando hasta el último metro, la foto finish confirmó que el equipo español estaría en su quinta final consecutiva del año.

Los Gallos ofrecieron lo mejor de sí mismos para volver a salir primeros y aguantar los continuos ataques de Suiza, Australia y Suecia. Los suecos no dieron su brazo a torcer hasta la última boya. Un impecable último largo de los españoles permitió a los de Diego Botín superar a los nórdicos en esa última marca y llegar por delante a la meta.

Tras la victoria de este fin de semana, España suma diez puntos en el Rolex SailGP Championship y escala a la segunda posición, superando a Estados Unidos y Gran Bretaña. El próximo Gran Premio se disputará los próximos días 25 y 26 de julio en Portsmouth.